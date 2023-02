‘TO SU NEKI ŠERIFI!’ Tonči Huljić jasno dao do znanja što misli o zabrani turbo-folka: ‘Vidjela žaba gdje se konj potkiva…’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Već drugi dan traje rasprava o zabrani koncerta turbo-folka u Puli, a potom i u Osijeku, izrečene od strane dvaju gradonačelnika. Novonastali je situaciju i sudbinu projekta “Hiljadarka” komentirao Tonči Huljić.

“Tolika glupost. To su neki šerifi, koji se tu nešto pitaju, krenuli sprovoditi. Prvo gradonačelnik Pule pa je od njega vidio i gradonačelnik Osijeka. Vidjela žaba gdje se konj potkiva pa i ona podigla nogu”, rekao je Huljić za Telegraf.rs i zaključio:

“Jučer je Milica Pavlović napravila sjajan koncert u Osijeku. Ništa oko čega bismo se trebali brinuti.”





Podsjetimo, gradonačelnik Pule Filip Zoričić zabranio je održavanje glazbenog projekta “Hiljadarka” u pulskoj sportskoj dvorani u sklopu kojega su trebali nastupiti Ana Bekuta, Zorana Mićanović, Duško Kuliš i Dragan Kojić Keba. Razlog tomu je taj što ne želi takvu vrstu glazbe u pulskoj javnoj dvorani.

Direktor projekta Mario Cindori potom je optužio pulskog gradonačelnika da je bio vulgaran i pijan kada mu je to obznanio. “Javio mi se potpuno pijan i kad je čuo s kime razgovora sasuo je svu salvu uvreda na moj račun. Pokušao sam mirno razgovarati s gospodinom Zoričićem, no on je urlao na mene na telefon, vikao i meni ‘da ne želi srpska smeća u svom gradu'”, kazao je Cindori, a Zoričić potom sve demantirao.

Nastupe pjevača zabranio je potom i gradonačelnik Osijeka, nakon što se počelo šuškati da se koncert seli upravo u njegov grad. Kao gradonačelnik, apsolutno podržavam reakciju kolege gradonačelnika Pule. Kako sam već napomenuo, svjestan sam da ova odluka otvara rasprave kako donositi odluke što dozvoliti, a što ne, kako u tim odlukama izbjeći subjektivni utjecaj osobnih afiniteta i slično. Sva ta pitanja – stoje. I možda sada nemamo sve odgovore, ali imamo odgovor što ne želimo. Zaključno, koncert koji je postao predmet rasprave neće se održati u gradskom prostoru Osijeka”, napisao je na svom Facebook profilu.