‘TO SU IZJAVE SIROVINE OD MUŠKARCA!’ Nezadovoljstvo, optužbe i Silvanina srdžba: ‘Neće to dugo trajati, garantiram svojim životom’

Autor: Dnevno.hr

Večeras je u Ljubav je na selu uslijedio nastavak posljednjeg okupljanja i veliko finale 15. sezone showa. A nakon jučerašnjih brojnih burnih rasprava i neočekivanih priznanja Milka da je ponovno s bivšom suprugom, Hrvoja da je pisao Paulini te Silvane da je špijunirala Dragoljuba, vrijeme je za nova iznenađenja.

Novi prilog već je bio spreman, a riječ je o Zvonkovoj farmi. “Apsolutno da se pribojavam pitanja i pogleda”, poručio je farmer.

Irena je optužila Zvonka da nije iskren i nije “pravi muškarac”: “On je zgodan čovjek, zato sam i došla, mislila sam da je džentlmen. Super smo se družili, bilo nam je lijepo, ali njegove izjave su izjave jedne sirovine od muškarca. Smatram da on voli samo sebe”





‘Zvonko ni sam ne zna koju bi’

“Ako sam te na bilo koji način povrijedio, nisam bio svjestan toga. Molim te iskreno, oprosti mi”, poručio joj je.

Svoje mišljenje imala je i Brankica: “Svaka žena voli biti prva, ali Zvonko je igrao paralelnu igru sa mnom i sa Smiljom… Mislila sam da sam ja ta, ali isto to je govorio Smilji”

Priznala je da su se prije odlaska na farmu našli na kavi, a on joj je dijelio komplimente i obećanja, no od svega na kraju nije bilo ništa: “Brzo sam skužila da je manipulator”

“Ja ću se braniti šutnjom”, rekla je emotivno Smilja, “Neću poreći da mi se ne sviđa, ali ne znamo što će dalje biti. Dobri smo si, prijatelji

“Prekrasne žene sam dobio na farmu, družili smo se… Kako ćemo dalje… Tu smo. Jednake šanse dajem i Brankici i Smilji da se možemo čuti i vidjeti može li što biti dalje”, zaključio je farmer, no njegove dame ponovno su mu se suprotstavile i rekle da ne zna ni sam koju bi.









‘Ženidba iduće godine ako Bog da’

Iduća priča s imanja bila je Sinišina. “Ostali smo i dalje u kontaktu, čujemo se preko poruka. Možda malo jesam razočarana što nije odabrao mene, ali što je bilo, bilo je”, poručila je kratko Vesna.

Siniša je ispričao da mu se od prvog dana dogodila ljubav s Martinom.

“Sretna sam jako. U početku sam bila zaljubljena u Sinišu, sada ga zaista volim”, rekla je i ona, a Siniša je dobacio kako je prsten u planu.









“Ženidba iduće godine ako Bog da”, obznanio je uz pljesak ostalih.

‘Neće to dugo trajati. Ja garantiram svojim životom’

Okupljeni su pogledali i prilog s Dragoljubove farme na kojoj drame nije nedostajalo, no farmer i Ljiljana su, čini se, pronašli ljubav.

“Neće to dugo trajati. Ja garantiram svojim životom”, podrugljivo je rekla Silvana, “Kad uspije dobiti njegov potpis, neće biti ništa od toga. To nije ljubav iz srca. S njegove možda je, ali s njezine nije”.

“Za ljubav se ne mislim nikome pravdati. Kad sam ušla u emisiju, željela sam vidjeti kako to izgleda… Ali osjećaji su se počeli buditi. Borila sam se sama sa sobom. Kad smo porazgovarali oči u oči i rekli jedno drugom, bilo je sve jasno”, ispričala je Ljilja kako se prepustila i dala šansu Dragi.

“Mislim da je to trenutačno stanje. Meni je drago što su oni zajedno, ja sam rekla da ću biti kuma, ali mislim da tu nema nešto preveliko”, iskreno je rekla i Jasminka.

“Nije to da ćemo sutra stati pred oltar, ali krenuli smo, ne srljamo”, zaključio je i Dragoljub.

‘Trudio sam se, ali kad ne ide, ne ide’

Zadnji prilog bio je o farmi najmlađeg kandidata Ivana. “Trudio sam se, ali kad ne ide, ne ide”, komentirao je Ivan, poručivši da se iskreno zaljubio.

“Ne mogu glumiti ako mi netko ne znači. Mrtva-hladna, kao što sam prema njemu, tako sam i prema tom isječku s farme”, izjavila je Dona, “Ne postoji ni mala šansa da mi se svidi. Nema stav, nema to nešto što me privlači”.

“Mislim da se Dona od samog početka samo igrala s Ivanom. Malo mi ga je čak i žao. Pogriješio je u odabiru”, dala je svoje mišljenje i Vanja.

Svi su primijetili da Ivan i dalje sa sjajem u očima i dalje gleda u Donu, čak i nakon svih njezinih odbijanja.

“Mi smo se dogovorili da ćemo biti prijatelji i to je to”, rekao je farmer, a iako je Dona to pred svima potvrdila, ipak je nasamo priznala kako u to sumnja.

Voditeljica Anita Martinović na kraju ovog burnog zadnjeg okupljanja sve je pozdravila i zahvalila gledateljima što su pratili jubilarnu, 15. sezonu omiljenog showa.