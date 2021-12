‘TO SE ZOVE BITI LAŽLJIVAC’: Poznati doktor poludio kad su se došli raspitivati o njegovoj kampanji za Senat

Autor: Dnevno.hr

Poznati i kontroverzni dr. Mehmet Oz, kandidat za republikanskog zastupnika Pennsylvanije u američkom Senatu, trenutačno puni stranice svjetskih medija ne zbog svoje političke kandidature, već zbog toga što je zajedno sa suprugom Lisom imao neugodan ispad tijekom telefonskog razgovora s novinarkom časopisa New York Olivijom Nuzzi.

Novinarka časopisa New York Olivia Nuzzi otputovala je u Pennsylvaniju kako bi napravila reportažu o predizbornoj kampanji dr. Oza za Senat, ali nakon što nije uspjela stupiti u kontakt s nijednom osobom vezanom za kampanju, otišla je u prazan ured Ozove kampanje i zamolila vlasnika obližnjeg lokala da ju, ako je to moguće, na neki način poveže s Ozovom obitelji, piše Salon.

Na kraju je uspjela doći do njegove supruge Lise Oz, koja joj je spustila slušalicu. Kada je Nuzzi opet pokušala razgovarati sa suprugom dr. Oza, ova je vjerojatno namjeravala opet poklopiti slušalicu, ali je umjesto toga spojila mobitel sa zvučnim sustavom automobila u kojem se nalazila. Tako se dogodilo da je novinarka mogla čuti razgovor između njih dvoje.

Lisa Oz je suprugu rekla kako je to Olivia iz New Yorkera, žena koja je razgovarala s Michelle, referirajući se na intervju koji je Nuzzi prije napravila s obiteljskom prijateljicom Ozovih.

Novinarka se u tom trenutku pokušala ubaciti u razgovor, ali se činilo kao da je dr. Oz i njegova supruga ne čuju.

Dr. Oz je supruzi rekao kako Michelle nikada nije smjela s njom razgovarati.

“Eto vidiš sada tko nam je dolje u uredu”, rekao je nakon čega ga je supruga pitala tko je u uredu.

Bijesni i na obiteljsku prijateljicu

“Ona je dolje u uredu, tvoj otac me je nazvao i rekao da me čeka novinarka New Yorkera koja je rekla da ima dogovoren sastanak. Imali smo dogovoren sastanak za danas”, rekao je Oz, iako je novinarka tvrdila da njih dvoje nisu nikad zakazali susret.









Lisa je na to muža pitala misli li da je to izmislila, nakon čega joj je suprug odgovorio da misli da je tako.

– Misliš da je to izmislila? – pitala je Lisa supruga.

“Mislim da je sve izmislila. To se zove laganje. To se zove biti lažljivac”, rekao je Oz.

“Je**na novinarka”, rekla je Lisa Oz napomenuvši kako je riječ novinarka koja je provalila u kuću nekog lika i ukrala sve njegove albume s fotografijama, osvrnuvši se na optužbu za koju je sama novinarka da je kompletna izmišljotina.









Oliviu Nuzzi je bivši Trumpov pomoćnik Corey Lewandowski optužio za provalu u kuću u znak osvete, na što je ona rekla da je to laž koju je izmislio nakon što je objavila članak u kojemu je iznijela pojedinosti o njegovoj opsjednutosti jednim dužnosnikom u Bijeloj kući.

Bračni par Oz je nakon toga nastavio razgovor idućih nekoliko minuta, a Nuzzi je još uvijek bila na pozivu.

Dalje su razgovarali kako moraju brzo otići do ureda da se uvjere da je zaključan s obzirom na to da je novinarka u blizini žaleći se da je njihova prijateljica Michelle Bouchard rekla Nuzzijevoj da je dr. Oz dio nove garde Republikanske stranke, zajedno s guvernerom Virginije Glennom Youngkinom.

Dr. Oz je sav bijesan u razgovoru sa suprugom rekao kako je Michelle rekla sr***a koje nije smjela, kao da će on biti sljedeći vođa Republikanske stranke.