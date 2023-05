‘TO SE JEDNOSTAVNO NIJE DOGODILO!’ Damir Kedžo otkrio što se zapravo zbilo na Dori: ‘Nije bila moja greška!’

Čak dva mjeseca nakon Dore na kojoj se birala pjesma koja će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu, Damir Kedžo progovorio je o tome što se tamo zapravo dogodilo. Gostujući u emisiji ‘Dalibor Petko Show’, otkrio je što je točno pošlo po zlu, a priču prenosi Gossip online magazin.

“Ispod kostima bila su ogledala i kad se kostim otvorio, svjetla su trebala eksplodirati,” započeo je Damir. “No kad sam otvorio kostim, to se jednostavno nije dogodilo. Pitali su me jesam li možda stao na krivu poziciju, no kao i na svim probama ranije, stao sam tamo gdje treba i nije bila moja pogreška.”

Ipak, ne misli da mu je pobjeda izmakla radi ovih tehničkih poteškoća. “Da je pjesma Angels and Demons bila najbolja, pobijedila bi bez obzira na nastup. Mislim da su Let 3 bili bolji u svojoj kategoriji, od mene u mojoj’, rekao je. Riječanima je poželio sreću, ali smatra i da je njihova pjesma po svojoj prirodi riskantna. Prema njemu, ona može biti ili u potpunosti shvaćena ili neshvaćena, te kaže kako je velika razlika između fanova Eurosonga i svih onih ljudi koji gledaju i glasaju.





‘Te 2020. sam bio nervozan’

Pandemija ga je spriječila da prije tri godine ode na Eurosong, no svejedno ne planira odustati od Dore: “Neću ići dok nemam pjesmu baš kakva treba biti. Shvatio sam da to treba biti balada na hrvatskom, koja ima tu posebnu emociju kakvu mogu dati. Osjećao sam da je na meni bio veliki pritisak ove godine i to više fizički. (…) Te 2020. sam bio nervozan i zaboravio sam uživati.”

U emisiji je također promovirao pjesmu ‘Zbog tvojih pogleda’ za koju je kroz smijeh otkrio da do dan prije nije znao kako će se zvati: “Nazvao sam Matiju, doslovno je bilo deset navečer. ‘Matija, treba mi ime pjesme.’ ‘U vidiš, to je dobro pitanje.’ ”

Otkrio je i kako su fanovi reagirali na njegove javne istupe o borbi s mentalnim zdravljem. “Dobio sam na stotine poruka što me potaklo na razmišljanje o pokretanju različitih panela, u koje bismo uključili stručnjake koji bi govorili o toj temi,” iskreno je rekao.