‘TO NIJE TALIJANSKI, ZVUČI VIŠE KAO RUSKI!’ Fanovi sprdaju Lady Gagu zbog ‘užasnog naglaska’ u novom filmu!

Autor: Š. P.

I prije nego što je došao u kina diljem svijeta, film ‘House of Gucci’ redatelja Ridleya Scotta privukao je veliku pozornost. Osim što je riječ o ekranizaciji poznate obiteljske drame iz devedesetih, cijeli svijet o filmu bruji zahvaljujući Lady Gagi, glavnoj zvijezdi projekta koja ga ovih dana naveliko promovira diljem svijeta.

Dok Gaga i ostatak glumačke postave obilaze svijet te film promoviraju u Londonu, Milanu i drugim metropolama, tviteraši seciraju trailer filma, zasad jedini objavljeni materijal prije nego što 30. studenog ‘House of Gucci’ osvane u svjetskim kinima.

Prva i osnovna zamjerka – ‘talijanski’ naglasak 35-godišnje Gage koja je u filmu utjelovila kontroverznu Patriziju Reggiani, bivšu suprugu Maurizija Guccija koja je naručila njegovo ubojstvo. Mnogi, naime, smatraju da je njezin naglasak u traileru katastrofalan, a ocjeni se pridružila i stručna suradnica filma, talijanska glumica Francesca De Martini.

Ona je, naime, angažirana nakon što je glumica Salma Hayek zaključila da ima probleme s naglaskom te je zatražila stručno vodstvo na snimanju. Radeći s Hayek, De Martini je, kaže, primijetila problematični naglasak Lady Gage.

View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)









“Osjećam se loše jer ću ovo reći, ali njezin naglasak nije baš talijanski, zvuči više kao ruski”, rekla je ‘trenerica talijanskog’ za Daily Beast.

Salma se zabrinula, ali Gaga nije

De Martini je došla na audiciju za ulogu u filmu. Na kraju je nije dobila, ali su je usred snimanja angažirali kao stručnu suradnicu za naglasak. “Iznenadilo me to što su me zvali za taj posao. Iznenadilo me i to što dotad već nije bilo stručnih suradnika na setu”, rekla je i dodala da ju je Salma Hayek pozvala nakon jednog dana snimanja.

“Mislim da je čula svoj naglasak i zabrinula se”, rekla je De Martini.

Pogledajte trailer!









Ipak, Lady Gaga na snimanju nije tražila suradnike za izgovor engleskog s talijanskim naglaskom. U intervjuu za britanski Vogue priznala je da je detaljnu pripremu odradila – sama.

“Želim biti potpuno iskrena. Živjela sam kao Patrizia Reggiani godinu i pol. Od toga sam devet mjeseci govorila s naglaskom, čak i kad bi se kamere ugasile. Nikad nisam izišla iz lika, ostala sam s njom. Bilo mi je gotovo nemoguće govoriti s naglaskom i biti plavuša. Morala sam odmah obojiti kosu”, rekla je Lady Gaga, kojoj je otac inače porijeklom Talijan.

“Bez uvrede Lady Gagi, ali njezin naglasak je užasan, zvuči kao da je iz istočne Europe, a ne Mediterana” i “izašao je trailer, moja majka je umrla od smijeha kad je čula Gagin naglasak” samo su neki od komentara razočaranih fanova na Twitteru.