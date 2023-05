‘TO MAČKO, SAMO TAKO!’ Osječki cvjećar zavodljivo twerkao na poslu: Želi li on to u Ples sa zvijezdama?

Bivši maneken i dizajner, mladi osječki cvjećar Slaven Pavlović postao je prava senzacija nakon što je društvene mreže osvojio velikim buketima od 150 cm. Odonda sve više privlači pažnju svojim cvjetnim aranžmanima, ali i sadržajem kojeg objavljuje na društvenim mrežama.

Nakon što je na društvenim mrežama pozirao u provokativnom, golišavom izdanju dok je u rukama držao buket crvenih ruža, Slaven je ponovno zapalio društvene mreže objavom snimke plesa na TikToku.

Uz stihove pjesme “Da si najbolji”, srpske pjevačice Tee Tairović. Komplimenata na njegov zavodljiv ples nije nedostajalo. “To mačko, samo tako”, “Top ples”, “Alo, nije mi dobro”, neki su od komentara.





Vlasnik cvjećarne Florista ranije nam je otkrio kako je iz modelinga prešao u cvjećarstvo.

“Kao što svi znamo, to nije posao od kojeg se, barem kod nas, može živjeti, tako da je to bio više džeparac. Oduvijek sam volio biti ispred objektiva i snimati se, slikati, a onda se dogodio moj prvi posao u jednoj cvjećarnici, i to sasvim slučajno. Kad sam počeo slagati svoj prvi buket, zaljubio sam se u taj posao i znao sam, kad tad ću imat svoju cvjećarnicu”, rekao je Slaven i otkrio kakav je osjećaj biti mladi cvjećar kojeg ljudi prepoznaju i zaustavljaju na ulici.

“Ne mogu reći da mi ne imponira i da mi nije drago kad me ljudi zaustavljaju na ulici bilo gdje da se nalazim. Jako mi je to drago i iskreno uživam u tome. Nedavno sam išao u Sloveniju gdje me vlasnik jednog objekta pitao: Ti si onaj dečko što drži cvjećarnicu? ( smijeh) Baš mi je bilo drago. Eto, zvijezde su se posložile.

Svakako da više nigdje ne čekam red. (smijeh) Šalim se, ali da ima malo istine i u tome. Uvijek je to nešto preko reda, ali svakako ja to vratim i kod mene u Floristi uvijek ima takvih ljudi.

Na Tik Toku sam jako popularan i malo mi je čak i smiješno kad tamo vidim nego svoje fan stranice npr. “Slavenov buket” ili tako nešto. Ljudi prate mene i moj rad i to mi je jako drago. Nedavno sam bio na koncertu jednog poznatog balkanskog pjevača, ali sam se osjećao jednako poznat kao i on (smijeh) Pogodite zašto! (smijeh)”, rekao nam je Slaven.