‘TO JE ZA MENE ŠOK!’ Vesna Pisarović otvoreno o aktualnoj vrućoj temi: ‘Jedva čekam da se malo povučem…’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Nakon višegodišnjeg izbivanja s hrvatske estrade, Vesna Pisarović je održala povratnički koncert u Domu sportova te priznala da nije očekivala takav prijem kod publike koja i dalje pamti njezine hitove s početka 2000-ih.

“Pa to je za mene jedan, mogu reći, šok. Ja se stvarno nikad nisam nadala ovome, nit’ sam sanjala o ovome, to čak nije niti moj san, to je nešto što mi je svemir servirao, te pjesme su očito ostavile traga. Milana Vlaović Kovaček je pisala u to vrijeme takve pjesme koje očito u današnje vrijeme, i danas se vole pjevati”, izjavila je Vesna za In Magazin.

Uskoro će se nakratko povući iz javnosti kako bi dovršila nove pjesme, ali i obrade nekih starih hitova. “Doslovce jedva čekam da se malo povučem jer za rad na albumu treba tišina, i to je neka druga Vesna kad stavi naočale, ima notni papir ispred sebe”, rekla je pjevačica i dodala: “Promijenila sam se, svi se mijenjamo, glazba se promijenila, tako da ću napraviti jednu malu premosnicu prije nego što predstavim svoj novi album, predstavit ću neke svoje stare pjesme u novom ruhu”.





Prokomentirala je i kontrast života u Zagrebu i Berlinu. “U Berlinu se bavim isključivo jazzom, tamo sam jedna nebitna mala osoba koja vježba jazz, voli jazz i sluša puno muzike”, rekla je i dodala da joj odgovara biti nevidljiva: “Da, čak i sad bih najradije nestala kući!”.