‘TO JE RADIO SKRIVEĆKI’ Nika otkrila što zamjera Kristijanu nakon njegovog odlaska: ‘Zbog toga mi je malo draže što je otišao’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Članovi plavog tima novi tjedan u ‘Survivoru’ započet će bez kandidata Kristiana Raucha koji je napustio show nakon odustajanja u duelu protiv Nađe iz suprotnog tima. Iako će plavi tim stoički podnijeti gubitak još jednog bitnog člana, kandidati će se složiti kako se odjednom manjak članova unutar tima drastično osjeća.

‘Je li planirao odlazak, i to ovako naglo, to nitko od nas ne može znati. Ishod duela je bio malo šokantan iskreno, nisam očekivala da će tako brzo prepustiti pobjedu. Vidno je da je popustio. Ja sam još uvijek u šoku, ne znam koji su razlozi jer je s nama čitav dan razgovarao kao da će ostati i kao da će dati 200% od sebe’, reći će Nevena koja će se, zajedno s ostalim kandidatima, pitati koji je razlog zbog kojeg se Kristian predao u duelu.

No natjecanje ide dalje, a već u novom izazovu za namirnice plavi tim ima priliku pokazati svoju snagu. Prije izazova Mario će s timovima porazgovarati o raspletu prošlog tjedna, a Nika, koja je poznata po velikoj ljubavi prema hrani, podijelit će kako se osjeća nakon što ih je napustio timski kuhar Kristian.

‘Kristian će mi zbog toga najviše nedostajati, on je stvarno odličan kuhar. Naravno, dobar je igrač i odličan je kao osoba’, zaključit će Nika koja je Kristianu, unatoč odličnom snalaženju u kuhinji, uspjela pronaći jednu zamjerku jer je konzumirao najveće količine hrane.

‘Zbog toga mi je malo draže što je otišao jer ima više hrane za nas. On se vodio s logikom da je kuhao, pa je samim time imao pravo malo veću porciju uzeti sa strane, što ja ne opravdavam. U mom slučaju, da je pitao, bilo bi zasluženo jer drage volje bi mi cure podijelile s njim, a on je to radio po skrivećki, pa mu to malo zamjeram’, poručit će Nika i dodati da je vjerojatno glavni razlog Kristianove nominacije bio njegov odnos s ostalim članovima.