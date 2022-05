‘TO JE JAKO KONFUZNO!’ Mia Dimšić se javila iz Torina, imala je poseban zahtjev za organizatore: ‘Na koncu su nam to odobrili’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

U utorak, 10. svibnja Mia Dimšić će napokon otpjevati svoj “Guilty Pleasure” u izravnom prijenosu u čitavoj Europi, pa i šire. Trema je sve veća, a poseban stres ovogodišnjoj hrvatskoj predstavnici izazivaju, dakako, kladionice.

“Tražila sam od svih da mi ništa ne govore, tako da ne znam koja sam trenutno na kladionici, znam da ih ima više, pa je to onda i jako konfuzno. Takve stvari ne bi trebale biti putokaz. Naravno, lijepo je čuti kad si narastao, nije lijepo čuti kad padneš i upravo zbog toga pokušavam to i ne znati jer mi to samo oduzima energiju koja mi je prijeko potrebna za druge stvari”, izjavila je Mia za Slobodnu Dalmaciju.

“Nastojim uživati u svakom trenutku, jer sve to tako brzo prolazi, mi smo sad već u Torinu nekoliko dana, a čini mi se kao da smo jučer došli, imam osjećaj kako se neću ni okrenuti, a već ću biti doma”, dodala je.





‘Sve će biti drukčije’

Sa svojim timom se na kraju ipak odlučila za zadnji refren na hrvatskom jeziku. Takvu odluku morala je, kaže, donijeti u suglasnosti s organizatorima. “Jedan dio pjesme pjevamo na hrvatskom jeziku, to odobrenje smo neko vrijeme i čekali, budući je hrvatska verzija naknadno nastala, no na koncu nam je to talijanska televizija odobrila, što nam je naravno, jako drago”, ispričala je Mia.

“Sve će biti drukčije nego na Dori; od scenskog i stilskog, kao i audiovizualnog dijela. Drago mi je što pripremamo nešto novo, da ipak pjesmi damo novu, dodatnu dimenziju”, otkrila je uzbuđena pjevačica.