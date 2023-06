‘TO JE IZVUČENO IZ KONTEKSTA!’ Neda Parmać o rečenici koja nije svima sjela: ‘Ta konstatacija nema veze sa mnom!’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Glazbenica Neda Parmać javnosti se prvi put predstavila sudjelovanjem u popularnom showu “Hrvatski idol”. Ubrzo nakon toga s kolegicama je osnovala grupu Feminnem koja je djelovala osam godina. Jednom su čak predstavljale Hrvatsku na Euroviziji, a jednom i Bosnu i Hercegovinu, no u jednom trenutku došlo je do zasićenja i djevojke su krenule svaka svojim putem.

Iako se činilo da je to kraj grupe, prošle godine se pokazalo da su djevojke samo uzele dulju stanku. Odluka da se vrate na scenu kao grupa Feminnem s veseljem je dočekana među publikom. Djevojke su nastavile graditi zajedničku karijeru, a ove godine su pobijedile na jubilarnom 70. Zagrebačkom festivalu s pjesmom “Trending” u duetu s Alejuandrom Buendijem, odnosno Sašom Antićem iz TBF-a.





Tijekom višegodišnje stanke grupe Feminnem, Neda nije mirovala. Glazbenica koja se pjevanjem bavi od svoje osme godine, odrastajući u glazbenoj obitelji, nastavila je stvarati i graditi samostalnu karijeru. Danas je ona i članica retro wing projekta Gelato Sisters, a bavi se i mentorskim radom u školi Mikrofon.hr.

Rođena u Splitu, odrasla u Pločama, od dvanaeste godine nastupa s ocem u grupi Kompas, stoga i nije čudno što najljepše uspomene s hercegovačkih vjenčanja, na kojima je često nastupala, zapravo veže uz njega. Razgovarali smo o ranim počecima njezine karijere, ali i svemu čime se danas bavi. Sudeći po planovima koje nam je otkrila, od Nede još puno toga možemo očekivati.

* Prolaze i te tridesete, ostvarili ste se u majčinstvu i karijeri uz puno raznih izazova. Kada se osvrnete na svoje glazbene početke, što biste rekli da se najviše promijenilo?

Imam još dobre dvije godine, nemojte me požurivati! Teško je izdvojiti jednu stvar kao najveću promjenu kada iskreno mislim da smo i moja glazba i ja doživjeli potpuni zaokret. U nekim intervjuima se uopće ne prepoznajem.

* Punom parom ponovno radite s grupom Feminnem, tu su Gelato Sisters, projekt s vašim bratom i sestrom, Mikrofonke, vjenčanja… Kako se uspijete organizirati, uhvatiti slobodnog vremena?

To je često pitanje, iskreno i ne znam što da vam kažem, osim, gdje ima volje, ima i načina. Najvažnije od svega mi je da imam dovoljno vremena za Adrianu, a posao ionako nije posao ako uživaš u njemu.









* Kada ste shvatili da je škola pjevanja nešto u čemu želite biti?

Moj prvi san bio je da postanem učiteljica. Maštala sam o tome i čak išarala mami frižider kredom pretvarajući se da sam u školi. Kada sam dobila brata, osjetila sam potrebu da se brinem o njemu, to mi je bila najprirodnija stvar. Zahvaljujući svojoj sestri i mikrofon.hr, spojila sam dva sna – pjevanje i mentoriranje, odnosno prenošenje ljubavi prema glazbi na druge.

* Može li se svakoga naučiti pjevati? Trebamo li imati neke predispozicije za upis u Mikrofonke?









Morate imati bar sluha. Tehnika i ono najosnovnije, uživanje u svom pjevanju, to se sve nauči.

* Povratak grupe Feminnem bio je dosta bombastičan. Ostvarili ste sjajan uspjeh s pjesmom “Trending”. Jeste li očekivali takvu reakciju publike?

Jesmo i nismo. Uvijek postoji doza sumnje, ali to je osjećaj kojem se uspješno opirem godinama.

* Hoćete li publiku podsjetiti na stare hitove ili krećete potpuno iznova?

Da, da. Na našim koncertima se izvode stari i novi hitovi. Zbog tih pjesama smo se i vratile jedna drugoj.

* Kako se u to sve uklapa Gelato Sisters?

Gelato Sisters se ne treba uklapati ni u što. To je zaseban projekt koji radim s jednakom ljubavlju. Nikad nećete bubnjara, kljavera, gitarista ili trubača pitati kako to da svira u tri benda. Čini mi se da su samo pjevači osuđeni na jedan projekt, ali ne više.

* Gdje najčešće nastupate?

Imam dosta vjenčanja, ali i koncerata sa sekama i Feminnemom.

* Zbog vjenčanja često radite vikendima, netko bi pomislio da je teško uskladiti sve to i obiteljski život. Kakvi ste vi u tom pogledu, bude li izazovno?

Sve je stvar organizacije. Naš posao je takav i ne žalim se. Trgovački centri rade vikendima, vjerujem da je tim ljudima teže.

* Možete li izdvojiti što vam je najdraži dio onoga čime se bavite, postoji li mogućnost da se jednog dana usmjerite samo na grupu Feminnem ili odete u solo vode?

Ne želim se ograničavati i ne vidim zašto bih se ičega odricala. Imam volje, energije i snage za sve. Kao što sam rekla, jedno ne isključuje drugo. I Feminnem i Gelato Sisters vidim kao svoj projekt, naravno s curama, ali nemamo nekog svemogućeg menadžera da radi sve za nas, već sve radimo same, tako da je Feminnem kao i Gelato moj solo projekt.

* Od rane mladosti ste pjevali na hercegovačkim vjenčanjima, a znamo da to zna biti jako veselo. Pamtite li nešto posebno iz tog perioda?

Sjećam se razgovora s tatom dok sviće… bijeli kombi, grijanje, vruća krafna iz pekare… evo, to pamtim s hercegovačkih svadbi.

* Neke anegdote koja vas je nasmijala do suza?

Upravo nedavno! Sanja, Tomislav i ja (Parmachy) zamoljeni smo da rođaku koji se ženio pjevamo u crkvi. Na zadnjoj skladbi moja se sekica spotaknula dok je pokušavala pojačati klavir i to je bio kraj te izvedbe. Sva sreća da smo bili na katu pa nas nitko nije mogao vidjeti. Toliko smo se smijali da ni iz trećeg pokušaja nismo uspjeli završiti pjesmu. Tomićak je svirao u suzama. Olakšavajuća okolnost je da nitko nije skužio i da je bila riječ o rodbini koja nas voli i u takvim situacijama se smije s nama.

* Vodite li se još onom – ako neću zaraditi, ja to neću raditi?

Ta je rečenica potpuno izvučena iz konteksta. Kao prvo, to je šala, kao drugo, odradila sam i još radim toliko humanitarnih projekata, podržavam sve svoje prijatelje koji započinju biznis, pa čak i one koje površno znam podržim koliko mogu. Novac mi nije nikakvo mjerilo. Vjerujem da čak i dok pišete to pitanje osjetite da ta konstatacija nema veze sa mnom, ali O. K.

* Čime se najviše ponosite u dosadašnjoj karijeri, kakvu budućnost priželjkujete?

Ponosim se svime. Sve što sam postigla, bilo u grupi ili samostalno, produkt je rada i samostalnog ulaganja.

* Što biste još željeli realizirati u ovoj godini i gdje vas sve možemo gledati?

Voljela bih da Feminnem završi album, kao i Gelato Sisters, da Parmachy napokon nešto snimi, da imamo puuuno javnih koncerata, a najviše od svega, veselim se ljetu u Pločama.