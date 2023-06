‘To je čisto zlostavljanje’ Sin bivšeg slavnog para nosi haljine, procurile uznemirujuće glasine o razlogu

Američki televizijski glumac Brian Austin Green konačno je otkrio istinu o glasinama koje kruže na Twitteru, a odnose se na njegovu bivšu ženu Megan Fox i njihovo troje djece.

Oglasio se o svemu nakon što je američki republikanac Robby Starbuck izjavio kako je vidio dvoje djece da pričaju kako ih je majka prisiljavala da nose odjeću za djevojčice, a dadilja ih je tješila. “Ovo su sinovi Megan Fox. Živjeli smo u istoj zajednici i naša djeca su se igrala u parku. Ovo je čisto zlostavljanje djece. Molite se za njih,” napisao je između ostaloga Starbuck.

These are Megan Fox’s sons. We used to live in the same gated community and our kids played at the park. I saw 2 of them have a full on breakdown saying they were forced by their mom to wear girls clothes as their nanny tried to console them. It’s pure child abuse. Pray for them. pic.twitter.com/k3ULKG7fFm





