‘TO DO SADA NISAM MOGLA, ALI SAM SE IZBORILA’ Lana Jurčević o velikom povratku na scenu i dečku Filipu: ‘Ne vjerujem da bi se toliko vezala za njega da nije poseban’

Autor: Filip Šerić

Pop princeza hrvatske glazbene scene, kako joj mnogi od milja tepaju, Lana Jurčević, nakon nekoliko godina stanke vratila se na domaću glazbenu scenu s pjesmom ‘Tipično muški’. Posljednjih nekoliko godina posvetila se inozemnoj karijeri, ali i vlastitom brendu prirodne kozmetike čiji se proizvodi prodaju i prije nego što dođu na policu. Ipak, zaželjela se osvajanja domaćih glazbenih ljestvica, zbog čega su njezini najvjerniji fanovi već danima u ekstazi.

* Zašto je baš sad pravo vrijeme za pjesmu “Tipično muški” i veliki povratak na domaću scenu?

Ja bih ovako to rekla: višu silu se ne pita kad je pravi “tajming”. Jednostavno se tako poklope karte i prepustiš se. Imam više od 100 pjesama u svom mobitelu koje sam kroz godine radila, što melodije, što tekstove, ali nekako sam ipak osjećala da “Tipično muški” ima zvuk koji moja publika želi čuti i po svemu do sada, čini mi se da nismo pogriješili. Reakcije su fenomenalne. Više od pola milijuna pregleda na YouTube-u u samo par dana i stotine tisuća dodatnih preslušavanja na mojim društvenim mrežama.





*Znači li to da nastavljate snimati na hrvatskom jeziku ili ćete paralelno raditi i na inozemnom tržištu?

Vjerojatno oboje, ali kako sam kroz pandemiju izbacila dvije pjesme na engleskom, baš mi je nekako nedostajalo na hrvatskom. To do sada, po ugovoru s Warner musicom, nisam mogla, ali sam se izborila za to i baš sam sretna zbog toga.

*Prošlo je točno 20 godina od početka vaše karijere. Kako danas gledate na spot “Na pola”, što osjećate, prolaze li vas trnci?

Ne znam kako i kad je prošlo toliko vremena, ali ono što je živa istina, da ja nakon toliko vremena imam i dalje istu ljubav, možda čak i veću, kao i motivaciju da i dalje stvaram, nastupam, snimam…

*Koliko su slične, a koliko različite ‘Lana 2003’ i ‘Lana 2023’?









Uh, jako, i jedno i drugo. Ali ne mogu reći, svako doba je imalo svog šarma. Ali nikad ne bih zamijenila ovaj osjećaj koji imam sad u sebi, to neko samopouzdanje, jasnu sliku svega, kao da sam uplovila u svoju “pravu luku” i da je put do nje bio točno onakav kakav je trebao biti.

*Poznatai ste po tome što na svakom nastupu imate posebnu koreografiju, puno se ulaže i svaki performans i vizuale. Jete li ikad pomislila da se to ne isplati kod nas i da ste ‘jedina budala’?

Ne, jer mene to toliko zabavlja i veseli i želim da kad se osvrnem za sljedećih 20 godina da budem ponosna na sve što sam napravila i da znam da sam ljudima davala najbolje od sebe. A mislim da takve stvari pokazuju i koliko cijeniš svoju publiku.









*Po čemu vaš dečko ‘tipično muško’, a po čemu nije?

Ha ha, pa po nekim malim, sitnim stvarima definitivno. Doduše, ništa zbog čega bi naš odnos “pukao”. Iza nas je gotovo šest godina, ne vjerujem da bi se toliko vezala za njega, da nije poseban i ne bih rekla da je tipično muško, iako se to “tipično žensko i tipično muško” jako promijenilo, i to na bolje ja bih rekla.

*Što je najteže, a što najljepše kada ste Lana Jurčević?

Najteže što sam užasno detaljna oko stvari koje su mi važne, a time i dosta zahtjevna. A naljepše što se nikad nisam prestala igrati, sanjati, voditi se intuicijom i obožavati sve čime se bavim.