‘TO DIJETE NIJE NI VELIKI NI MALI ZLOČINAC!’ Rudan o masakru u Beogradu: ‘E o tome se ne govori’

Autor: I.G.

U nedavnoj emisiji “Neki to vole vruće, sa Irenom Tatar”, poznata domaća književnica Vedrana Rudan iznijela je svoje mišljenje o nekoliko gorućih tema. Istaknula je kako Crna Gora ima šarmantnog novog predsjednika, dok se u Hrvatskoj čini da takav nedostaje.

Rudan je primijetila da je Crna Gora dobila novog političkog lidera s mladenačkim šarmom i drugačijim stilom komunikacije, ali nije primijetila bitne promjene u političkoj situaciji. Izrazila je svoju ljubav prema Crnoj Gori, ističući: “Crna Gora me voli i ja volim nju.”

Kada ju je voditeljica Tatar prozvala surovo iskrenom i ponekad grubom, Rudan je odgovorila: “Mi smo izdresirani da slušamo laži, i čim netko skrene u neku istinitu izjavu, odmah se etiketira kao provokator, odmah se naziva grubim.”





Rudan je također iznijela svoj stav o nasilju nad ženama, koje često zauzimaju naslovne stranice medija. U svojoj odlučnoj izjavi, ona je objasnila: “Nasilnici se ne mogu izliječiti. Silovatelji, ženomrsci, psihopati, oni se ne mogu izliječiti.”

Razgovor je zatim prešao na temu pravosuđa u Hrvatskoj, a Rudan je potvrdila da je sudstvo zarobljeno. Ona je iznijela svoje mišljenje o korumpiranosti pravosudnog sustava: “Sudstvo u Hrvatskoj je, blago rečeno, korumpirano. Svaki sudac ima svoju cijenu, a suci se dijele na korumpirane i nesposobne. Postoji zanemariv broj sposobnih, ali naglašavam da je taj broj zanemariv. Ako se silovatelju u Hrvatskoj računa kao olakšavajuća okolnost to što je bio sudionik Domovinskog rata, dakle ratnik, i ako za takvo djelo dobije manje od šest mjeseci zatvora, to svjedoči o stanju hrvatskog pravosuđa. To je crna jama, crna tema”, izjavila je Rudan.

Prema njenim riječima ista situacija je i u Crnoj Gori, regiji, pa i u Sjedinjenim Američkim Državama.

“U Americi dijete od 10 godina može dobiti doživotnu robiju, a neki veliki zločinac neće dobiti nikakvu kaznu jer ima milijarde. Nema tu razlike, svugdje je ista situacija”, dodaje ona.

O masakru u beogradskoj školi

Uslijedilo je pitanje zašto su nam djeca agresivna i gdje smo zakazali. Međutim, Rudan kaže da vršnjačko nasilje nije vršnjačko već roditeljsko nasilje.









“Ne možemo slučaj u Srbiji nazivati vršnjačko nasilje, a zanemariti ulogu oca u toj priči. Ne možemo. Dijete ima 13 i po godina. To dijete nije ni mali ni veliki zločinac već žrtva svoga oca. E sad čega je produkt „ludi otac“, e to nećete u medijima čitati. Kako je moguće da doktor ima u kući toliko oružja. Kako je moguće da taj otac uzme sina za ruku i odvede ga u streljanu i nauči ga tako dobro pucati da može ubiti muhu u letu. E o tome se ne govori, da je otac problem i uzrok svega toga. Moja unuka je istih godina pa da joj daš pištolj ona ga ne zna ni koristi“, ocijenila je Rudan.

Dodaje da je najjednostavinije fokusirati se na dijete i reći on je ubojica, zločinac ili psihopat, nego da kažu da postoje ljudi koji uče djecu kako da koriste pištolj.

“Pištolj nije sredstvo obrane djetetu od 10 godina, to je sredstvo za ubijanje. Ali ni psiholozi ni doktori, nitko ne spominje oca. Otac je problem, a taj mali je žrtva. Otac je tu da napravi red, ali ne da daš sinu od 10 godina pištolj. Nije imao pištolj, nego je obučen da koristi pištolj. To nije vršnjačko nasilje.









Neka se Srbija, Crna Gota i Hrvatska oslobode oružja“, rekla je Rudan.

‘Crna Gora makar ima šarmantnog predsjendika’

U svom, prepoznatljivo žestokom stilu, komentirala je je i Crnu Goru i novog predsjednika Jakova Milatovića.

“Crnogorci ne odlučuju ni o čemu, vi ste prodana zemlja. Isto kao i Hrvatska. Sišao je ‘murta’, vaš stogodišnji predsjednik, a uzjahao ‘kurta’, ali gospodari su Amerikanci. Mila Đukanovića su potrošili, ušli ste u NATO, ustoličili su nekog novog. Crna Gora je dobila novog lutka, mlađeg, sa drugim vokabularom, ali se ništa nije promijenitlo. Mi moramo znati da smo sluge američkog kapitala”, kazala je Rudan.

Kako kaže, Crna Gora makar ima šarmantnog predsjendika, za razliku od Hrvatske koja nema ni šarmantnog.

“Političari nisu ljudi sa vizijom da žele građanima dobro, oni žele sebi dobro”, rekla je RUdan zaključno.