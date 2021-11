‘TKO MOŽE OVAKVU ŽENU ZAUSTAVITI?’ Severina očarala fanove u pripijenoj crvenoj haljini!

Autor: Š. P.

“Veliko plavetnilo i crvena haljina”, napisala je Severina pored nove fotografije objavljene na radost milijun i 300 tisuća njezinih pratitelja. Na njoj pozira u pripijenoj crvenoj haljini jednog modnog branda koji objavom nije mogao sakriti oduševljenje.

“Prekrasno! Puno vam hvala što ste nas odabrali!”, napisali su joj, očito itekako svjesni da svaka objava na Severininu profilu znači i veliki doseg.

“Tko može ovakvu ženu zaustaviti? Slika za magazin”, “koja lijepa haljina” i “elegantna” samo su neki od komplimenata koje je dobila na račun nove fotografije.

Govoreći o stilu i praćenju modnih trendova, Severina je svojedobno priznala da ne voli nositi “staru robu i stare frajere”.









“Imam dvije starinske torbice iz second hand shopa i to je to. Ne volim nositi staru robu i stare frajere… Sve je to stara energija, sva se ospem. Ne volim nositi ni tuđu robu, čak ni da je nova, kao što ne volim posuđivati svoju. Radije poklonim…”, rekla je 2011. godine u intervjuu za Fashion.hr.

“Kupujem i namjenski i stihijski, po svim gradovima i selima. Ja gurnem nos i u kiosk da omirišem ima li tamo neki skriveni komad. Kad na nečemu piše moje ime, ne gledam na cijenu iako… Prije mjesec dana u Zurichu šetam ti ja, šetam, i nabasam na sako na kojem je pisalo jelte moje ime… Dakle kroj, dakle boja, dakle moj osmijeh uz njega… Srce sakoasto je koštalo 25 ‘iljada eura”, ispričala je.

“Gledala sam u cijenu pet minuta misleći da je štamparska greška. Nije bila, a već je bio na meni. Skinula sam ga sa sebe brzinom kao da ima velike boginje i bacila mu ljutiti pogled u stilu: zbogom dragi Švicarac. Rastanak od njega sam teško preboljela kupivši onako tužna bijelu Alaia haljinu i nekoliko haljina Alexandera Wanga. Bog ih blagoslovio, malko su jeftiniji”, priznala je Severina.