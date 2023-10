Tko je zaručnik Sandre Perković? Upoznala ga je s 15 godina, a onda joj je postao trener i partner

Autor: I.D.

Hrvatska atletičarka, hrvatska rekorderka u bacanju diska i bivša državna rekorderka u bacanju kugle, Sandra Perković, na Instagramu je otkrila da još sitno odbrojava do vjenčanja za svog dugogodišnjeg partnera i trenera Edisa Elkasevića.

Naime, mnogi ne znaju tko je ovaj samozatajni atletski trener i bivši natjecatelj u bacanju kugle i diska, a bio je i hrvatski rekorder u bacanju kugle, a onda ga je osvojila lijepa Sandra.





‘Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato’

Edis je svaki put uz Sandru kada ona prima različita sportska priznanja te je uz nju i na natjecanjima pošto je joj je i trener. Jednom je prilikom naša sportašica progovorila o tome kako se zaljubila u Edisa.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sandra Perkovic (@discus70queen)

“Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru”, ispričala je jednom prilikom za IN magazin.

“Hvala ti što si svaku moju bitku do kraja sa mnom odigrao, čak i onda kada ne bih pobijedila, učinio bi sve da se osjećam kao pobjednik! Hvala ti što si svaku moju suzu obrisao i što nikada nisi dozvolio da ni pola suze zbog tebe potekne. Hvala ti što si uvijek bio moj oslonac i onda kada sam se osjećala kao da sam jedina na svijetu, što bi me uvijek čvrsto zagrlio i rekao da će sve proći.

Hvala ti što si učinio da nikada ne budem tužna, da uvijek volim i osjećam se voljeno! Hvala ti na svemu jedini moj! Sretnih nam 10 godina zajedništva, ljubavi, sreće i tuge, uspona i padova, sada kada smo toliko prošli i nismo posustali, idemo do stotke. Volim te!”, čestitala mu je Sandra 2022. desetu godišnjicu veze na društvenim mrežama. Iako je neko vrijeme skrivala na njima, to više nije slučaj, što je oduševilo njene obožavatelje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Sandra Perkovic (@discus70queen)

‘Ne možeš ga ne voljeti’

Sandra je za Story otkrila detalje njihove ljubavne veze, te se osvrnula na to kakav je ovaj bivši sportaš u privatnom životu.

“Mislim da je naša dugogodišnja veza bez incidenata pokazala da smo jako dobar par i da jednostavno funkcioniramo. Edisa ne možeš ne voljeti. Velika je podrška, vođa na treningu, dobar trener i u svom je poslu veoma odgovoran, a opet samozatajan. Ja sam sportaš, promotor, lice koje mora biti viđeno, a on je, ajmo reći ‘čovjek iz sjene’ i toga se drži”, ispričala je Sandra i za Story, a dotakla se i braka te majčinstva.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sandra Perkovic (@discus70queen)

“Nisam spremna za dijete trenutno, nisam se ostvarila do kraja. Ne bih željela da mi dijete bude bijeg od nečega, iako znam da su djeca nešto najljepše što se može dogoditi. Veselim se tome i želim to doživjeti minimalno jedanput, ali opet mislim da nisam trenutno spremna, da nisam rekla sve što sam htjela, a kada dođe trenutak, želim sa zadovoljstvom reći: Sada je dosta, želim postati majka, želim se okrenuti nečemu drugome.

Ne želim se za deset godina pitati kako bi bilo i što je moglo biti. Treba živjeti u trenutku, treba živjeti u osjećaju, ne treba se opterećivati ni sa čime. Kada me pitaju za brak, pa kao da već i jesmo u braku. Niti je on dobio poriv za to, nisam ni ja, da će se dogoditi – vjerojatno hoće, kada će se dogoditi – ne znam, ne želim da nam se to uopće nameće”, ispričala je.

Također, istaknula je da želi biti majka kakva je njezina mama Vesna.

“Željela bih biti upola dobra majka kao što je moja. Zaista sam imala uzora i priliku od koga učiti. Samohrana majka koja je odgojila mene u olimpijsku pobjednicu, mog brata u magistra. Moj očuh joj je bio velika podrška kao i naša pokojna baka Ruža. Mi se zezamo u kući da smo jaki po toj ženskoj crti.

Voljela bih biti tako stroga, moralna, realna, da poljubim kada treba poljubiti, da kudim kada treba kuditi. Danas se sve svodi na ‘sve je ok’, djeci se ostavlja previše odabira, previše mogućnosti… Mi smo svi bili nečija djeca i nismo imali niti toliko prilika niti toliko odabira. Dobio si odjeću koju si dobio, jeo si ono što si morao jesti. Danas je malo drugačije vrijeme, ali mislim da će se i to resetirati jer se uvijek mora resetirati, ali ovako ne može ići u nedogled”, zaključila je Sandra.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sandra Perkovic (@discus70queen)

Podsjetimo, u subotu je Sandra mnoge iznenadila fotografijom u bijeloj haljini, a u opisu objave napisala je: “Rekla sam da, da, da”, što je zbunilo mnoge Hrvate – mislili su da se udala.

No, zapravo je bila riječ o djevojačkoj zabavi naše atletičarke, djevojke su se zabavljale u Istri. Više pročitajte OVDJE.