‘TKO JE PSIHOPAT?’ Čak ni Ukrajini nismo bili najbolji, pogledajte ove bodove!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Za Hrvatsku su od nacionalnih žirija glasale samo Portugal i Srbija, a tek pribrojanim glasovima publike, njih 112, znatno smo se podigli na ljestvici ovogodišnjeg Eurosonga. Prema glasovima publike bili smo sedmi, no konačan rezultat poprilično je razočarao domaću javnost.

Uoči samog Eurosonga Let 3 se dao u promociju, rasli su im fanovi Eurosonga iz cijelog svijeta, na društvenim mrežama postali su prava senzacija, no sve to nije bilo dovoljno da Hrvatska odnese pobjedu. Poruka Leta 3 nije doprla do mnogih, čini se prema glasovima.

Posebnu pažnju privukla je Ukrajina. Na društvenim mrežama domaća javnost je primijetila način na koji je Ukrajina glasala za Hrvatsku, a zanimljivo je i da Hrvatska ni prema članovima žirija, ni prema glasovima publike nije dala ni bod Ukrajini.





Naime, nacionalni žiri Ukrajine hrvatskim predstavnicima nije dodijelio ni bod, a od njihove publike dobili smo čak 8 bodova.

“Ukrajini se Let 3 nije svidio. Izgubljeni u prijevodu”, komentirao je Romano Bolković. Njegova objava pokrenula je zanimljivu raspravu o odnosima dviju zemalja. “Pitanje je tko je Psihopat”, glasio je jedan od komentara.