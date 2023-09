Tko je otac njezinog djeteta? Janica mudro šuti, a povezivalo je se s više frajera

Autor: I.D.

Bivša skijašica Janica Kostelić (41) postala je po drugi put majka, a njen ljubavni život ovijen je velom tajne još od davnih dana. Suprotno svom bratu Ivici Kosteliću, koji je tri godine stariji, umirovljena sportašica izbjegava javne nastupe i zadržava svoj privatni život izvan medija. Samo je jednom javno priznala da se zaljubila Ipak, krajem listopada 2018. godine, odlučila je dati intervju za časopis Story u kojem je govorila o svojoj trudnoći prvoj trudnoći.

Janica Kostelić je rodila drugo dijete: Sretnu vijest otkrio je njen brat Ivica “Iako je s trudnoćom sve u najboljem redu, ipak ću morati raditi malo lakšim tempom. Naravno, ostajem na svojoj funkciji državne tajnice, a poslove ću i dalje obavljati onoliko koliko mi to nove okolnosti budu dopuštale. No sigurna sam da ću uspjeti uskladiti privatne i poslovne obaveze. Jako se veselim što će nam u obitelj Kostelić doći još jedan dečko pa će nećaci imati novog partnera za igru”, ispričala je tada. No, mnoge je zanimalo tko je otac njenog prvog djeteta, ta informacija je i dalje tajna. Međutim, Janica je samo jednom javno priznala da je zaljubljena, a to se dogodilo kada se zaljubila u ronioca Borisa Ivančića, koji se, navodno, zaljubio u nju na prvi pogled.

‘Janica mi je odmah bila strašno simpa’

“Nisam očekivao da će sve krenuti ovako. Upoznali smo se na jednoj večeri nakon regate u Crikvenici, gdje je ona bila počasna gošća. Bilo je to još u lipnju ove godine, već smo se tada intenzivno družili.

Ona je trenirala na plaži ispred ronilačkog kluba u kojem sam ja bio instruktor i tako je krenulo. Upoznali smo se preko jedne naše zajedničke prijateljice, a Janica mi je odmah bila strašno simpa. Bilo nam je ugodno zajedno u društvu, no na početku je to bilo tek dobro prijateljstvo. Onda je ona morala otići na trening negdje u Dalmaciju, no i dalje smo ostali u kontaktu preko telefona i SMS poruka”, ispričao je Boris 2005. godine.

Naime, Boris i Janica zajedno su proveli četiri godine, a prekinuli su početkom ljeta 2009., a vijest o prekidu potvrdio je sam Boris.









“Janica i ja više nismo zajedno i to je to. Ostali smo prijatelji i više nemam što za reći”, izjavio je tada Ivančić. Živjeli su skupa u Rijeci gdje je bivša skijašica otvorila beauty salon 2007. i službeno rekla zbogom sportu. Činilo se da će par uskoro zasnovati i obitelj, ali su prekinuli.

Svi njeni frajeri

Idemo po redu, prvi dečko bivše skijašice, o kojemu se šuškalo, bio je meksički nogometaš Raul Palomares, a domaći mediji su otkrili da ga je upoznala na rehabilitaciji u Selcu 2003. godine.

“Oboje smo sportaši, pa smo imali mnogo tema za razgovor, a Janica, baš kao i ja, obožava r’n’b glazbu i rap. Slušamo iste pjevače, a iznenadio sam se što ona tako tečno govori engleski i razumije čak i moj sleng”, pričao je davnih dana Raul, s kojim je Janica brzo prekinula i zaljubila se u već spomenutog Borisa Ivančića.

Poslije Borisa je godinu i pol ljubila Švicarca Daniela Haimerlea, a navodno ih je spojio njegov posao u Međunarodnom skijaškom savezu.

Početkom 2018. je procurila vijest da je Janica u vezi sa Zvonimirom Barišićem (38) u čijem je zagrljaju snimljena na zagrebačkom adventu u siječnju.