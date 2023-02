‘TKO JE ON, LIJEVI BEK LOKOMOTIVE?’ Dean pogriješio pa nasmijao gledatelje: Znate li narodnog junaka čije je ime nepoznato Kotigi?

Autor: Dnevno.hr/K. V.

U današnjoj epizodi omiljenog kviza “Potjera” do završne su potjere stigla dva natjecatelja, Marko i Bruno, te su branili iznos od 16 tisuća eura. U dvije minute uspjeli su prikupiti deset točnih odgovora, što je značilo dvanaest koraka ispred lovca. Dean Kotiga je bio u sjajnoj formi, pa mu ovaj rezultat ekipe nije predstavljao nikakav problem.

Osim dobre forme, lovac je pokazao još jednom da ima dobar smisao za humor te je više puta tijekom emisije imao šaljive komentare, doskočice u svom stilu. Posebno je nasmijao na jednom pitanju, kada je ponudio pogrešan odgovor.

“Tko je u priči Slavka Mihalića rođen u zaselku Oskoruša, nadomak Stubice, u Hrvatskom zagorju?” glasilo je pitanje Marku, kapetanu ekipe. Ponuđeni su odgovori Petar Klepac, Petrica Kerempuh i Veli Jože. Točan odgovor je Petrica Kerempuh, što je natjecatelj Marko i pogodio, dok se Dean odlučio za drugog junaka.





On je odabrao Petra Klepca, a kad je shvatio da je pogriješio, pojasnio je svoj odabir: “A mislim, Petrica Kerempuh je zbog Stubice vukao da je odgovor, a ako je Veli Jože Nazorov, a Petrica Kerempuh kao Krležin, možda je Petar Klepac. Iako, ne znam tko je on. Moguće da je to lijevi bek Lokomotive. Bilo bi super da je. Tko je Petar Klepac? Zna li itko? Prvi put? Drugi put? Petar Klepac – nije prodano!”

Inače, Petar Klepac je legendarni hrvatski div nadnaravnih moći, iz Maloga Luga podno Svete Gore. Junak je kojemu su ljudi narodnom predajom prišili “sve vrline goranskog čovjeka”: hrabrost, otpornost na nedaće, bistar um, plemenitost i smisao za humor. Prema legendi, bio je slabašno dijete iz siromašne obitelji, a sumještani su ga uvijek maltretirali. Jednog dana otišao je na Svetu Goru gdje je u crkvi molio Majku Božju, koja mu je uslišila molbe i podarila nadnaravnu snagu.

Od tada je Petar Klepac bio toliko snažan da je sumještane, koji su ga zadirkivali, samo taknuo prstom i oni bi pali na pod. Bez obzira na dobivenu snagu, Petar je i dalje ostao skroman i dobar čovjek koji je pomagao i štitio sumještane u nevolji.

U spomen na Petra Klepca, u Malom Lugu nalazi se njegov kip na kojem Petar na ramenu nosi 4,5 metra veliku gredu te kuća pored koje stoji njegova slika, mač i koplje.