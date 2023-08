Tko je Frajlama zabranio izvođenje hrvatskih hitova? Prvi donosimo popis, na njemu i preminula legenda

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U utorak su domaću glazbenu scenu prodrmale članice grupe The Frajle, ženski trio koji se sastoji od sestara Nevene i Jelene Buče te Nataše Mihajlović, a koje su optužile poznatu glazbenu menadžericu Lidiju Samardžiju za višegodišnje “perfidno zlostavljanje”. U podužem otvorenom pismu Frajle su iznijele šokantne optužbe na račun menadžerice.

Samardžija je nakon njihovog otvorenog pisma istaknula kako je u tijeku više sudskih procesa, dok su članice grupe odlučile javnosti otkriti sadržaj kaznene prijave protiv Lidije Samardžije koju je u ime Frajli podnijela odvjetnica Vanja Jurić, a onda smo dobili i reakciju punomoćnika društva Cepelin media d.o.o. i gospođe Lidije Samardžija, odvjetnika Vedrana Vusića iz odvjetničkog ureda Hanžeković & partneri, koji je istaknuo kako je sadržaj otvorenog pisma grupe The Frajle “netočan i kako predstavlja klevetničke navode”.

Popis 11 eminentnih hrvatskih autora

Odvjetnik Lidije Samardžije spomenuo je i 11 eminentnih hrvatskih autora za koje je naveo kako su zabranili grupi The Frajle izvođenje njihovih djela. Više čitajte OVDJE.





“Radi opetovanog kršenja autorskih prava od strane grupe The Frajle, 11 eminentnih hrvatskih autora je potpisalo izjave kojima zabranjuje izvođenje vlastitih djela na koncertnim nastupima glazbenom sastavu The Frajle. Neke od navedenih autora zastupa i društvo Cepelin media kao njihov publisher koje je zbog toga dužno zaštiti prava na autorskim djelima koja su mu dana na brigu pa slijedom navedenog mora primjerice obavijestiti organizatore da određena djela grupa The Frajle ne mogu izvoditi jer postoji izričita zabrana autora. Sva druga djela iz repertoara cijelog svijeta mogu izvoditi koliko god žele, ali ne i djela autora čija su prava povrijedile. Navedena povreda prava je dokumentirana i utvrđena službenim aktom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektora Tržišne inspekcije Republike Srbije (kojeg Vam dostavljam u privitku zajedno sa njegovim prijevodom), a zanimljivo je da se nakon toga članice grupe The Frajle nisu niti ispričale autorima obuhvaćenim povredom”, istaknuo je odvjetnik Lidije Samardžije.

The Frajle: “Nas isto zanima koju su to autori?!”

U ime grupe The Frajle reakciju odvjetnika Lidije Samardžije komentirala je Jovanka Milivojević, sadašnja menadžerica grupe The Frajle.

“Izjava je u najmanju ruku smiješna. Navode se “neki” autori, ali imena i prezimena nisu napisana.

Nas isto zanima koji su to autori?! Pored toga, gdje su sudske zabrane ili neki odgovor iz ZAMP-a? Kako je moguće da neki autor zabrani nama izvođenje nekog glazbenog broja, a drugom bendu ne?

Uz to, kako je moguće da smo mogle izvoditi glazbene brojeve do jednog datuma, a odjednom nakon prekida suradnje a Lidijom Samardžijom više ne možemo?

Nadalje, kako jedan autor tj. u ovom slučaju koautor može zabraniti izvođenje nekog djela? Zar ne treba suglasnost svih onih koji su na djelu sudjelovali?

Postoji puno pravnih pitanja koja su po srijedi na koje dotični nemaju odgovor, a mi se spekulacijama, tračevima i gradskim spletkama ne bavimo.

Mi smo članice ZAMP-a, jer smo kompozitori i tekstopisci. Svaki naš koncert je uredno prijavljen i sve naknade su uredno plaćene.

Na kraju, kao vrhunac besmisla, dostavili su papir kao dokaz za ilegalnu prodaju diskova na kojem nema ni jednog imena i prezimena članica benda The Frajli. Greška u kucanju?

Puno je grešaka i navoda koji su ostali samo na nivou spekulacija, uostalom, procijenite sami.

Također nismo našle ni jedan podatak u povijesti da je bend prevario menadžera. Tako da ako taj bend postoji, morao bi biti u Guinnessovoj knjizi rekorda. Živjela muzika, živjeli umjetnici”, poručila je Jovanka Milivojević.

Naknadno nam je dostavljen popis 11 spomenutih autora:









– Alka Vuica,

– Ante Pecotić,

– Boris Novković,

– Branimir Mihaljević

– Damir Bačić,

– Đorđe Novković zastupan po zakonskom nasljedniku

– Ivana Vrdoljak Vanna,

– Kemal Monteno zastupan po Croatia Music publishingu

– Nenad Ninčević,

– Nina Badrić