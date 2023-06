Tko je Fernando Hierro? Zaručniku Fani Stipković ovo će biti treće dijete, a događaj na kojem je bio Luka Modrić otkrio je jedan detalj

Bivša manekenka, novinarka i voditeljica Fani Stipković i njen partner, bivši nogometaš Fernando Hierro u utorak su objavili da čekaju prvo zajedničko dijete.

”Stiže naš najveći blagoslov kao kruna ove velike ljubavi. Ne možemo dočekati da te zagrlimo anđele”, napisali su uz video na kojemu se može vidjeti Fanin trbuščić. Kako smo doznali, Fani je trudna nešto više od četiri mjeseca.

Fani je vezu s Hierrom skrivala čak dvije godine, a početkom prosinca 2021. su uhvaćeni zajedno na Davis Cupu.

Bivši igrač Real Madrida u atraktivnu Hrvaticu se zaljubio dvije godine nakon razvoda od supruge Sonije Ruiz, s kojom je u braku proveo 28 godina. Par ima dvoje djece, sina Alvara i kćer Claudiju.

Njegova sada bivša supruga Sonia bila je njegova desna ruka i podrška kroz čitavu nogometnu karijeru.

Odsutnost Sonie na vjenčanju nogometaša Sergia Ramosa i Pilar Rubio u lipnju 2019., ukazivala je na ono najgore. Na svadbi su bili prisutni mnogi Sergiovi kolege, uključujući i kapetana Hrvatske reprezentacije – Luku Modrića.

