TKO JE ALBINA GRČIĆ? Za izgled pjevačice brine se šminker Maje Šuput i bratić Franke Batelić, a njen nastup gledalo 30 milijuna ljudi

Autor: Dnevno.hr

Hrvatska javnost i žiri u subotu su donijeli odluku. Na 65. Eurosong u Rotterdam, u Nizozemsku, šaljemo 22-godišnju pjevačica Albinu Grčić, koja je osvojila čak 198 bodova.

Mladoj pjevačici skladbu je napisao jedan od najpoznatijih hrvatskih skladatelja, aranžera i glazbenih producenta Branimir Mihaljević, a tekst 19-godišnji Max Cinnamon, kojem je otac iz Velike Britanije, a majka iz Karlovca.

“Max je kolega Branimirovog sina u londonskoj produkcijskoj kući Abbey Road Institute, suradnja je krenula spontano. Stvarno je napisao odličan tekst i simpatično je što mu je mama iz Hrvatske, a i on se sam natjecao na lokalnom natjecanju za Euroviziju u Francuskoj”, rekla je Albina nedavno za Dalmatinski portal.









Kako bi Albina zablistala uz sebe imala je vrhunski tim. Naime, šminkao ju je Karlo Rusan koji inače šminka Maju Šuput Tatarinov dok joj je frizuru radio Zvonimir Franić, bratić Franke Batelić.

Koreografiju joj je pripremila Helena Janjušević koju je javnost imala priliku upoznati u showu “Ples sa zvijezdama” te koja pleše za brojne regionalne zvijezde kao što su Dino Merlin i Severina, a među Albininim plesačima našao se i youtuber Luciano Plazibat.

Putem društvenih mreža Albini i njezinom timu su podršku pružile brojni poznati Hrvati kao što su Jelena Veljača, Ivan Alduk, Antonija Stupar Jurkin, Maja Šuput Tatarinov, Marko Grubnić, Tina Walme, Sementa Rajhard, Katarina Baban i brojni drugi. Za nastup se pripremala dugo, a Hrvati su je upoznali u HRT-ovom showu “The Voice-u” gdje je bila jedan od favorita za pobjedu.

Inače, Albina je prediplomski studij engleskog jezika i književnosti te povijesti na Filozofskom fakultetu u rodnom Splitu završila u rujnu prošle godine. U Splitu živi s roditeljima, tetom i bakom koja joj je najveća potpora i koja je od djetinjstva podupirala Albininu bujnu maštu.

“Uvijek sam bila kreativnog duha, voljela sam se u svemu okušati, a baku je posebno oduševljavalo što sam za svaki njezin i djedov rođendan smišljala neku kreativnu čestitku, to im je bilo od posebnog značaja”, izjavila je Albina.

Šest je godina u glazbenoj školi svirala klavir, a kao osmogodišnjakinja pridružila se “Music Talentsu”, glazbeno-edukativnom projektu za djecu, mlade i odrasle. Prekretnica u njezinu životu i najljepše iskustvo bio je školski mjuzikl koji je Albinina škola pripremala u suradnji s engleskim kolegama u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu.

Osim što joj ide u glazbi Albini ide i na ljubavnom planu. Već je 2 godine u vezi, a svog dečka nogometaša poznaje od djetinjstva. Ipak on nije bio ljubomoran na njezine nastupe s muškim kolegama u Voice-u.

“Ne bih rekla da je ljubomoran. Sigurno da mu nije baš ugodno, meni ne bi bilo da je obrnuta situacija, ali to ne utječe na naš odnos, dapače. On mi je najveća podrška i vjeruje u mene otpočetka, ne zamara se komentarima na društvenim mrežama i slično. Sve ovo proživljava skupa sa mnom, a opet mi i daje prostora da slijedim svoje snove, isto kao što ja to radim kad je on u pitanju”, objasnila je.

Koliko je scena privržena Albini govori i činjenica kako je njezinih nastup s Filipom Rudanom iz Voice-a na pjesmu “Lovely”, Billie Eilish i Khalid na Youtubeu pregledan 30 milijuna puta. Nakon Voicea objavila je pjesmu “Imuna na strah”.