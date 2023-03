TKO ĆE ZAMIJENITI IVU ŠULENTIĆ U ‘THE VOICEU’? Mnogi špekuliraju da je to Ana Radišić, donosimo odgovore!

Autor: Dnevno.hr

Dugogodišnja HRT-ova voditeljica Iva Šulentić nedavno je otkrila da je trudna. I dok je mnoge zanimalo tko je otac njezina djeteta, druge zanima tko će preuzeti njezine voditeljske angažmane i emisije.

Poznato je da na jesen kreće nova sezona pjevačkog showa ‘The Voice‘, pa se gledatelji pitaju tko će preuzeti Ivinu voditeljsku palicu. Neki su špekulirali da će to biti upravo Ana Radišić, novo HRT-ovo lice, međutim to su ipak bile samo glasine.

Iz HRT-ova tima smo doznali da Šulentić ostaje voditeljica pjevačkog natjecanja jer će se do jeseni taman opraviti od poroda. Iva bi trebala roditi tijekom ljeta pa se očekuje da se 39-godišnja voditeljica do studenog vrati na svoje radno mjesto. Voditeljski partner će joj i dalje biti Ivan Vukušić koji s njom emisiju vodi od početka.





Posljednja sezona ove zabavne emisije bila je prije tri godine, kada smo u ulozi mentora gledali Vannu, Massima, Ivana Dečaka i Davora Gobca.

Podsjetimo, Iva je posljednjih godinu dana u sretnoj vezi s Brunom Šunjićem, sistem inženjerom iz Zagreba koji je ima bogato iskustvo rada u industriji informacijske tehnologije i usluga. Vijest o trudnoći objavila je nedavno u svojoj emisiji ‘Kod nas doma’.