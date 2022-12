TKO ĆE NAS PREDSTAVLJATI NA EUROSONGU? Objavljena imena finalista Dore, koja od ove godine ima novi logo

Autor: Dnevno.hr/K. V,

Hrvatska radiotelevizija objavila je službene rezultate ovogodišnjeg natječaja za izbor hrvatske pjesme koja će nas predstavljati na Eurosongu u Liverpoolu. Od ukupno 196 pristiglih prijava, žiri je odabrao 18 pjesama i 4 rezervnih. U žiriju su bili: Željko Mesar, Zlatko Turkalj, Robert Urlić, Ema Gross, Igor Geržina, Željen Klašterka, Ivan Horvat, Tomislav Krizmanić i Dražen Miočić.

Dora će se održati 11. veljače 2023., a u svibnju nas očekuje Eurosong u Liverpoolu, iako su prošlogodišnji pobjednici bili Ukrajinci.





Na prošlogodišnjem Eurosongu u Torinu predstavljala nas je Mia Dimšić s pjesmom “Guilty Pleasure”. Za nastup na najvećoj europskoj pozornici borit će se sljedeći izvođači:

1. ANGELS AND DEMONS – DAMIR KEDŽO (Jamie Duffin, Stefan Celar, Michael Chun-Fai Chung (aka Kyler Niko), Victoria Jane Horn – ARR Jamie Duffin)

2. BYE BYE BLONDE – MERI ANDRAKOVIĆ (Boris Đurđević – Valerija Đurđević – Boris Đurđević)

3. DISTANCE – MARTHA MAY (Marta Ivić – ARR Oliver Fecci-Chiffi)

4. DOM – TAJANA BELINA (Tajana Belina, Marcel Sprunkel – Tajana Belina – Marcel Sprunkel)

5. FREE FALIN' – ĐANA (Đana Smajo)









6. GRIJEH – BORIS ŠTOK – GRIJEH (Boris Štok, Darko Terlević – Boris Štok – Boris Štok, Darko Terlević)

7. I STILL LIVE – MAJA GRGIĆ (Mateo Martinović Teo – Maja Grgić – Mateo Martinović Teo)

8. I WILL WAIT – PATRICIA GASPARINI (Siniša Reljić – Simba, Lisa Desmond, Aidan Winkels – Lisa Desmond, Aidan Winkels – Siniša Reljić – Simba)









9. KME KME – KREŠO I KISELE KIŠE (Krešimir Burić – ARR Matej Zec)

10. KRENI DALJE – ENI JURIŠIĆ (Matija Cvek, Vlaho Arbulić, Eni Jurišić – Matija Cvek – Filip Majdak)

11. LOST AND FOUND – THE SPLITTERS (Neven Kolarić, Branimir Mihaljević – Neven Kolarić – Branimir I Marko Mihaljević)

12. LOVE AT FIRST SIGHT – YOGI (Yugomir Lonich)

13. MAMA ŠČ! – LET 3 (Damir Martinović Mrle, Zoran Prodanović – Damir Martinović Mrle – LET 3)

14. MASTER BLASTER – DETOUR (Nenad Borgudan)

15. NESREĆA – HANA MAŠIĆ (Boris Subotić – ARR Darko Dimitrov)

16. NEVERA (LEI,LEI) – HARMONIJA DISONANCE (Bartol Stopić – Sanja Daić, Bojan Petrović, Bartol Stopić – Anja Papa, Bartol Stopić, Luka Vidović)

17. PUTEM SNOVA – BARBARA MUNJAS (Barbara Munjas, Alen Bernobić – Barbara Munjas – Alen Bernobić)

18. PUTOVANJE – TOP OF THE POPS FT. MARIO 5REKOVIĆ (Bruno Krajcar – Danijel Načinović – Nikola Milat)

Rezerve su:

1. SAMA – LANA MANDARIĆ LANCHI (Zorana Mandarić – Domagoj Perišić)

2. ODLAZI – MIRNA ŠKRGATIĆ (Mirna Škrgatić – ARR Tomislav Franjo Šušak)

3. ON THE SAME TRAIN – VOICE FOR YOU (Adi Karas – Adi Karas – Elvis Sršen, Adi Karas,Tvrtko Hrelec)

4. TALKING TO ME – ROSANNA KUMERLE (Rosanna Kumerle, William Naesh Hendriksen)

View this post on Instagram A post shared by Dora HRT (@dora.hrt)

HRT je predstavio i novi logo natjecanja.