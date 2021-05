TJERA SUZE NA OČI: Balaševićev sin emotivnom objavom obilježio očev rođendan

Legendarni glazbenik Đorđe Balašević preminuo je 19. veljače ove godine, a danas bi slavio svoj 68. rođendan. Tim povodom njegov sin Aleksa posvetio mu je izrazito emotivnu objavu koja je mnoge rasplakala.

“Kao što si rekao, život počne s jednom svijećom na torti, a završi s jednom svijećom bez torte. Život je ona crta između nekih nama bitnih brojeva i datuma, a vječnost su one tri točkice koje malo tko dopiše… Između ostalog ti si ih dopisao… Odavno. Čisto da te podsjetim na tvoj rođendan”, napisao je Aleksa na svom storyju.

Obitelj Đorđa Balaševića, supruga Olivera, te djeca Jovana, Jelena i Aleksa, najbolje znaju kako im je teško na današnji dan, no ni danas a ni prije, nisu potonuli. Dapače, žive vjerojatno onako kako bi to Đole htio.

Olja je dodala svijetu malo boje

Tako je nedavno Olivera Balašević izazvala veliku pažnju javnosti nakon što je u šetnij gradom pozirala u rozoj košulji, trapericama, i sakou, dok je na glavi imala šarenu maramu.

“Ne tuguje to Ona, to samo vetar svira prolećnu sonatu – kad joj nije vreme”, napisala je u opisu fotografije kćer Jovana.

Na kritike je tadreagirala i jedna Jovanina prijateljica, te napisala ono s čime se većina javnosti složila. “Crnina ne žali nikog, žali srce! Puna podrška za Olju, život ide dalje, a Đole će živjeti u našem srcu i mislima”, poručila je.

Žali li danas za čime Đoletova Olivera?

“Sve i da mi neko ponudi da ponovo prođem životni put, sasvim sigurno bih se grčevito držala istog ovog koji sam prešla i ne bih ustuknula ni tamo gde znam da me čeka nešto naporno i loše jer bih se bojala da bi samo korak van te staze mogao nepovratno da me udalji od njih”, napisala je Olivera u prvoj objavi, mjesec i pol od smrti voljenog suprug. Emotivne su to riječi iz njezine knjige “Planeta dvorište”.

Balašević je često nastupao u Hrvatskoj i uvijek se tražila karta više. Uz poznate pjesme, koje je publika pjevala od riječi do riječi, Balašević je bio poznat i po svojim govorima. Često je prepričavao događanja iz djetinjstva, posebice o članovima obitelji.

“Ne lomite mi bagrenje”, “Slovenska”, “Priča o Vasi Ladačkom”, “Neki novi klinci” – samo su neki od hitova koje izvodio.

Podsjetimo, Balaševićeve fanove je uoči koncerta u Kragujevcu, iznenadila Facebook objava kako omiljeni kantatutor otkazuje koncert. “Život nekad napravi planove bez nas i računa na naše razumijevanje i što nam drugo ostaje…. Zdravlje je u svakom slučaju najvažnije i tu teško što bi se moglo dodati…”, objavljeno je u svibnju prošle godine.

Balašević je tada doživio srčani udar, nakon čega je hitno hospitaliziran na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, gdje su mu ugrađeni stentovi.

“Osijek je moj Lega Grad, i Bogu hvala da je prvi po redu. Ako ne uspijem održati koncert u Osijeku, nigdje neću”, najavio je Balašević koncert u Osijeku koji je bio zakazan 20. prosinca. Nekoliko dana kasnije, održao je koncert u Zagrebu koji je otvorio pjesmom “Slovenska”, a nakon toga rekao:

“A di ste vi? Imao sam neku situaciju, recimo, kako bi Amerikanci to rekli, i bilo je za mene malo nenadano što moram smisliti one last words. Malo me iznenadilo, nisam očekivao, ja sam majstor improvizacije i gledao sam sve ljude u bijelom i razmišljao što reći i znao sam što reći: Dobra večer, Zagrebe!”

“Nije gotovo dok debeli ne otpjeva što ima. Pa, dobra večer, Zagrebe, još jednom”, dodao je.