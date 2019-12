TITU JE PJEVAO TRI PUTA, ČETVRTI PUT GA JE ODBIO: Poznati hrvatski pjevač objasnio zašto se odlučio na ovaj riskantan potez!

Autor: Dnevno

Popularni hrvatski pjevač Krunoslav Kićo Slabinac, za Večernji list dao je velik intervju, u kojem se osvrnuo na svoju glazbenu karijeru. U razgovoru se dotaknuo i svojeg pjevanja velikim političkim dužnosnicima, među kojima je bio i Josip Broz Tito. Slabinac je otkrio da je Titu pjevao tri puta te da su ga zvali i da pjeva četvrti puta, no on je to odbio.

“On je bio autoritet, strah i trepet, a i omiljen u narodu i, kada bi te njegov protokol pozvao, nisi mogao odbiti, nisu to bila ta vremena. Nastupio sam prvi put u njegovu lovištu u Baranji s Bećarima i Opatijskim suvenirima, kraće smo tamo razgovarali i pjevao sam “Zbog jedne divne crne žene”. Jovanka je bila očarana tom pjesmom, baš se raznježila. Milka Planinc trudila se objasniti drugu Titu da je to Kićo Slabinac, a on je rekao: “Boga mu, pa valjda znam!” Drugi put sam mu pjevao u Vili Zagorki, a treći put na Brijunima. Ako vas netko zove tri puta, znači da drži do vas. Zvali su me i četvrti put, ali odbio sam jer mi nisu platili ni ona tri nastupa. Je li me iskoristio protokol ili agencija preko koje sam radio, ne znam. Valjda su mislili da se neću buniti, ali ja sam im lijepo rekao da više neću pjevati, što je bilo hrabro i riskantno. No ja sam takav, uvijek idem težim putem, a tako skupljam i neprijatelje… Danas se neki moji kolege hvale da su ga odbili, a lažu, jer ne znam tko ga je u ono vrijeme mogao odbiti. Kao što neki pričaju da su četiri puta odbili Tuđmana, to je izmišljotina i nije u redu, a ja ne volim nepravdu i laž”, kazao je popularni pjevač.