‘HRVATI SU ME OTROVALI, A TITO JE OTPUSTIO KAMERMANA, KAKO BI ME SAM SNIMAO!’ Talentirana, lijepa i slavna bila mu je tiha patnja, dok je Jovanka pucala od ljubomore: ‘Tu se nije moglo reći ne’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Jedna od najvećih jugoslavenskih zvijezda svojevremeno je osvojila publiku glumačkim i pjevačkim talentom, ali i ljepotom kojoj je malo tko mogao odoljeti, pa čak ni Josip Broz Tito.

Olivera Katarina proslavila se u filmu ‘Skupljači perja’, za koji je dobila i prvu nagradu na Filmskom festivalu u Cannesu, a svjetski mediji su izvještavali o “novoj Ani Magnani”.

Pokorila je svijet, a direktor pariške Olimpije Bruno Coquatrix došao je u Beograd kako bi potpisao ugovor s njom, iako je do tada nije bio ni čuo kako pjeva.





‘Ljudi su stalno nasrtali na mene’

U Parizu je imala 72 uzastopna koncerta, a u svojoj je autobiografiji istaknulala i da je Tito bio njezin veliki obožavatelj zbog čega je prva dama Jovanka Broz bila ljubomorna.

“Dok sam živjela tamo bila sam jako upadljiva zbog svoje ljepote i držanja, a to je bilo vrlo opasno. Ljudi su stalno nasrtali na mene. Ozbiljno mi se udvarao jedan riđokosi monarh čije ime ne mogu otkriti jer je i danas kralj jedne države, ali odbila sam ga jer sam bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolo golmana“, ispričala je Olivera o svom životu u Parizu, prenosi Nova.rs.

‘Tito je otpustio kamermana kako bi me sam snimao’

Olivera ne krije da je bila oduševljena Titom, kao i da joj je imponiralo njegovo divljenje.

“Upoznala sam Tita, prvi put kada sam snimala ‘Nišku banju’. Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je sjeo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da me sam snima. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pjevam. Tu se nije moglo reći ne”, ispričala je Olivera, pa dodala:

“Uvijek je lijepo reagirao kad ja pjevam i svidjela sam mu se kao pojava. Jednom kad sam se pojavila Jovanka ga je gurnula i rekla: ‘Evo ti je’. To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se doimao kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno”, istaknula je glumica.









‘Počelo je neviđeno šikaniranje’

Ipak, Titova okolina nije joj bila naklonjena, kako tvrdi, nije bilo riječi o ljubaznosti, već su prema njoj bili veoma bezobrazni.

“To maltretiranje koje sam tamo doživjela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pjevam na Tari i to bih odbila da nisam bila udana, ali ovako nisam mužu htjela praviti probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema tko me nije preslušavao, razne službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna i svatko vuče na svoju stranu. Rekli su mi da mu moram pjevati kad krene u šetnju.









Od ranog sam jutra vježbala s trubačima dok nisam promukla. Odjednom Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi, prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti, bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi od iza i deru se na mene da izađem i pjevam pred Tita, ali prošlo je to nekako”, napisala je Olivera.

‘Otrovali su me’

Kako tvrdi, tamo su je i otrovali.

“Otrovana sam tamo. Dali su mi nešto od čega sam dobila rane u ustima. Grlo, usta, sve je to bilo u ranama. Hranili su me kap po kap. Ne znam tko me je točno otrovao”, otkrila je glumica.

Prvi put se udala za redatelja Vuka Vuča, ali su se nakon dvije godine razveli. Godinama je voljela i Ratka Draževića, ali se drugi put udala za potpredsjednika Beograda Miladina Šakića i s njim dobila sina Maneta.

No, prošle je godine, gostujući na televiziji, Katarina iznijela kako su je “Hrvati otrovali” te je dodala kako se ne sjeća da se ikome takvo što dogodilo u Srbiji. Tvrdi kako je mnogima smetala.

‘Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega’

Velika zvijezda bivše države više puta je slala zahtjev da joj se odobri državna mirovina, ali je svaki put odbijena. Prije nekoliko godina kazala je da je jedna od najusamljenijih žena u Srbiji.

“Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti”, dodala je ona odlučno, piše Kurir.

Mediji su pisali i da živi siromašno u iznajmljenom stanu te da rasprodaje namještaj kako bi platila račune.