Tito je napravio bizaran potez s prvom suprugom: Preselili se u Hrvatsku i počeo je horor

Iako su se razišli, ona je tamo baš zbog njega pala u nemilost, pa je čak bila i na prisilnom radu, rekao je za Blic Momčilo Jokić , autor knjige “Tajni dosje – Josip Broz”. Brak s Pelagijom Tito je raskinuo u travnju 1936. godine da bi se pola godine poslije, ponovno u Moskvi, oženio se po drugi put i to s Njemicom Johanom Anom Koenig .

Prva njegova žena bila je Ruskinja Pelagija Belousova koja je imala samo 15 godina kada se udala za njega. On je tada bio u Rusiji u zarobljeništvu. Vjenčali su se i dobili dijete Žarka . Preselili su se u Hrvatsku, ali se ona poslije nekog vremena vratila u Rusiju, gdje se preudala.

Dobili su sina Mišu . Međutim, dok je bio u braku s njom, već je “obradio” Davorjanku Paunović Zdenku . Ona mu je bila tajnica. S Hertom se rastao poslije samo četiri godine, a njegova romansa s Davorjankom više nije bila tajna. Njegovi tadašnji suradnici čak su tvrdili da je njihova ljubav bila izuzetno strasna i često toliko glasna da je tajnik partijske organizacije Vrhovnog štaba morao otići k Titu da ga upozori na to.

U međuvremenu Davorjanka se razboljela od tuberkuloze i umrla, a Tito je tražio da bude pokopana pokraj njegove rezidencije u Beogradu. Neki podaci govore i da je poslije njene smrti pokušao vratiti bivšu suprugu Hertu Haas koja je ga odbila. Ona je umrla prije otprilike dvije godine u Beogradu, a interesantno je da o svome životu s Titom nikad nije govorila.









Četvrta i zadnja njegova žena bila je Jovanka Budisavljević, poslije Broz, koju je upoznao tijekom desanta na Drvar, kada su i prvi put plesali. Poslije je dovedena u Beli dvor da bude domaćica kuće. “Čak se i spekulira da je ona namjerno dovedena kako bi mu se umilila, osvojila njegovo povjerenje i utjecala na to da se i on malo smiri jer je, kada su žene u pitanju, u to vrijeme bio je nezasitan. Još tada je zapravo počela njihova igra”, rekao je Jokić. Govoreći o Titovim ženama.