Tito je htio čuti ‘Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac’, a onda je nakon 10 sekundi napravio dramu

Autor: I.D.

Najomiljenija rock grupa u bivšoj Jugoslaviji zasigurno je bilo Bijelo dugme. Brzo su osvojili publiku sa svojim singlovima i albumom, uključujući hitove poput “Tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac,” “Ne spavaj mala moja muzika dok svira,” “Kad bi bio Bijelo dugme,” “Šta bi dao da si na mom mjestu,” “Top,” “Da sam pekar,” i drugi.

‘Neki Titovi unuci su pjevali’

Njihova velika popularnost ih je dovela do časti da nastupe i zabave Josipa Broza Tita na dočeku Nove godine, no to nije prošlo baš najbolje.





“Sjećam se kad su nas pozvali da sviramo Titu za Novu godinu. Neki Titovi unuci su pjevali: “Tako ti je, mala moja, kad ljubi Bosanac”, pa su doveli taj bend što pjeva tu pjesmu jer su shvatili da drug Tito želi čuti baš to.

Ali kako je Tito poslije pet sekundi naše svirke začepio uši, skinuli su nas s bine poslije nekih osam sekundi. Tako da sam najviše deset sekundi svirao kao državni projekt”, rekao je lider Bijelog dugmeta Goran Bregović u intervjuu za Nedeljnik”, prenosi Stil.

Naime, Tereza Kesovija je ranije izjavila da Bijelo dugme nije napustilo taj događaj, već je Tito odlučio napustiti prostoriju jer nije podnosio njihovu glazbu.

Tito nije bio njihov obožavatelj, no to nije narušilo uspješnu karijeru Bijelog dugmeta, te su i dalje ostali najomiljeniji bend u bivšoj Jugoslaviji.