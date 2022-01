TITAN UDARIO PO TITANU! Ciganović brutalno sasjekao Modnog Mačka: ‘Zabljesnuli su me ovi konjski zubi’

Autor: Daniel Radman

Na male ekrane vratio se RTL-ov modni sud, a očito da blagdanska stanka nije utjecala na inspiraciju Nevena Ciganovića koji je “dežurni kritičar” u emisiji uz Bornu Kotromanić.

Komentirao je ovaj tandem, uz voditeljicu Mariju Pajić, Anu Gruicu, Luku Nižetića, Slavka Sobina, Eciju Ojdanić i Lepu Brenu, no najzabavniji dio – bez ikakve dvojbe – bio je osvrt na novogodišnji look Marka Grubnića.

“Sekundu, da bolje vidim jer su me zabljesnuli ovi konjski zubi“, ispalio je popularni Cigi kad se na ekranu ukazao nasmiješeni Modni Mačak (snimku emisije možete pogledati na linku).

Ciganović: Imam uvijek problem s tom glavom

“U prigušenom svijetlu ovako kada gledam, on uvijek drži do sebe i to, vrlo često se meni sviđaju njegove odjevne kombinacije. I ovo mi je dobra kombinacija, volim te baršunaste sakoe, pogotovo kad su svečane prilike u pitanju. Imam uvijek tu problem s tom glavom gdje često taj bljesak zuba odvuče pogled od same odjevne kombinacije“, našalio se.

Dao i je savjet Grubniću kako se može riješiti ovog “problema”. Kaže, samo treba manje koristiti opciju ‘ultra smile’ s FaceAppa.

Inače, Ciganović i Grubnić su jedno vrijeme bili u dobrim odnosima, ali je Ciganovićev dug jezik unazadio taj odnos.

Lani je Grubnić čak najavio tužbu zbog uvrede nakon što je Ciganović izjavio da je lažirao privatni let. No, prije zakazanog ročišta tužba je povučena.