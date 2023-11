Tino razočarao goste veganskom večerom, gledatelji: ‘Ovu emisiju ubijaju sitne duše’

Autor: I.D.

Poduzetnik Tino Prosenik otvorio je prvi dan ovotjedne ‘Večere za 5‘ i svojim gostima spremio vegansku večeru. Za svoj je obrok dobio 27 godina, a konkurenti su za atmosferu na večeri imali samo riječi hvale. Za hranu, s druge strane, baš i nisu. U show se prijavio zbog zabave i druženja.

Za sebe je rekao da je normalan i zabavan te radišan. Voli ljutu hranu i sve što ima povrće, a mana mu je što previše začinjava. Šest godina je vegan te je poznat po projektu ‘Gruntek’, kojem je iznimno posvećen. “Iskreno, jako zanimljivo i šaroliko”, komentirao je Matei sastojke. “Ključne namirnice su slanutak i batat, mislim da su ostali dodaci”, dodala je Nikolina u nadi da jela neće biti preljuta.





Gledatelji su bili na strani Tina

“Koje ocjene, ne dobri ljudi”, “Kandidati užas jedan, tako dobra večera a ocjene katastrofa”, “Najgora je ispala ova starija žena. Dala je najlošiju ocjenu, a prva ispraznila tanjure (ok, osim deserta)… Domaćin je bas simpatičan, možda malo brbljav, ali bolje i to nego da šuti. Baš me zanimaju večere ovih ostalih kandidata kad su tako kritični”, pisali su gledatelji.

“Sramota od ekipe, na početku tjedna kao da su se dogovorili, šteta, meni je bilo predobro”, “Sve su pojeli, a ocjene male”, “To je ono što zavist čini čovjeku. Kad su vidjeli da je sve vrhunski onda idu nogom ispod stola. Užitak je bilo slušati i gledati ovog čovjeka dok je pripremao sva jela. Sve je bilo savršeno i ne vjerujem da im nije bilo ukusno! Ovu emisiju ubijaju sitne duše i zavidni ljudi koji pri tom glumataju da bi uzeli glavnu nagradu”, pisali su.

“Tino je bio pravi domaćin, zaista se potrudio oko gostiju, ali, ako ćemo biti realni, juha se stvarno činila gustom. Recimo, ja uvijek napravim pregustu gustu juhu pa znam o čemu pričam. Glavno jelo je zaista bilo jednostavnije.

Vama svejedima je to možda hit jer tko zna kada ste jeli takvo što, ako ste ikada, ali veganima koji prave i kompliciranija jela za neke svečanije prilike ili poput ove, gdje kuhaš ispred kamera i gleda te cijela nacija, ipak očekuješ nešto složenije”, nadovezala se na komentare jedna gledateljica.