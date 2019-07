Tinejdžer osvojio 3 milijuna dolara na turniru Fortnite World Cup!

Autor: Dnevno

Američki tinejdžer Kyle Giersdorf (16) u nedjelju je trijumfirao na e-sports turniru Fortnite World Cup koji se od 26. do 28. srpnja održao u New Yorku na stadionu Arthur Ashe te kući ponio novčanu nagradu od tri milijuna američkih dolara, piše BBC.

Nagradni fond turnira Fortnite World Cup iznosio je ukupno 30 milijuna američkih dolara, što je najveći fond nagrada u povijesti e-sports turnira. Drugoplasirani Harrison Chang osvojio je 1,8 milijuna američkih dolara, a trećeplasirani Shane “EpikWhale” 1,2 milijuna dolara.

Turnir Fortnite World Cup kulminacija je natjecanja i kvalifikacijskih okršaja koji su trajali deset tjedana i u kojima je sudjelovalo oko 40 milijuna igrača iz cijelog svijeta. U samom finalu u New Yorku natjecalo se 100 igrača i to u disciplinama “Solo” (svatko za sebe) i “Duo” (parovi protiv parova), a tu su bila i specijalna natjecanja kao što su “Creative” te dobrotvorni turnir u kojem je sudjelovalo 50 profesionalnih igrača i 50 poznatih osoba.

“Sve što želim je novi stol i možda stol za trofej“, rekao je Giersdorf za BBC. “Bugha”, kako ga poznaju obožavatelji Fortnitea diljem svijeta, tijekom finala s lica nije skidao osmijeh, a komentatori su rekli da je njegov nastup bio poput “pobjedničkog kruga”. Kada je proglašen pobjednikom turnira, “Bugha” je gotovo u nevjerici klimao glavom.

Istina, rekordni nagradni fond turnira Fortnite World Cup krajem kolovoza ove godine prestići će nagradni fond turnira u video igri Dota 2 (nastavak modificirane verzije igre Warcraft III: Reign of Chaos koja nosi ime Defense of the Ancients) koji će najbolje plasiranim igračima podijeliti nešto manje od 31 milijuna dolara, no to ne umanjuje činjenicu da je ovaj Fortnite turnir još jedan važan korak u etabliranju e-sportova.

U natjecanju parova pobijedio je europski par Emil “Nyhrox” Bergquist Pedersen i David “Aqua” W. Poput “Bughe”, i oni su osvojili nagradu od tri milijuna američkih dolara.

Popularna igra i među hrvatskim tinejdžerima, Fortnite je “battle royale” igra s elementima preživljavanja, a svodi se na međusobni okršaj do 100 igrača. Igrači u Fortniteu u tim sukobima koriste oružje i grade utvrde, a jedan meč se igra sve dok na kraju borbe ne ostane jedan “preživjeli”. Fortnite je u svojoj osnovi besplatna igra koja trenutno ima 200 milijuna registriranih igrača. Može se igrati “solo”, u paru, u timovima od četiri igrača ili u timovima od 20 igrača.