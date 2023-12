Tina i Barbara plijenile su pažnju u BB-u: Danas biste ih teško prepoznali

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Sestre Barbara i Tina Šegetin javnosti su najpoznatije po sudjelovanju u regionalnom Big Brotheru. Te 2015. godine privukle su pozornost svojim izgledom i dosta upečatljivim izjavama, a obje su bile i ljubavno ‘upletene’ sa drugim kandidatima.

Tina je u kući započela vezu sa Makedoncem Darkom Spejkom, a Barbara je zaludjela Ervina Mujakovića iz BiH koji ju je bezuspješno pokušavao osvojiti. Nakon showa je Tina prekinula sa Darkom, a Riječanke su se povukle iz javnosti.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Tina Šegetin 👸🏻 (@tinasegetin)

Imaju zajednički obrt u Beogradu

Sestre danas izgledaju znatno drugačije, budući da su se obje podvrgnule estetskim korekcijama koje im je navodno platila majka Jasenka. Kako prenose domaći mediji, ovih dana su zajedničke vlasnice salona za uljepšavanje u Beogradu.









U međuvremenu su obje imale i ne baš najsretniju ljubavnu prošlost. Tina se 2019. godine razvela od Crnogorca Race Jovanovića, s kojim je bila u braku svega godinu i pol. Otkrila je to Tina, rekavši kako tri mjeseca nisu živjeli skupa te da su svemu kumovale karakterne razlike.









Barbara je također doživjela ljubavni krah, i to nedavno. Sa tenisačem Damirom Džumhurom dobila je sina, a prekidu veze dao je naslutiti nestanak svih zajedničkih fotografija sa društvenih mreža. “Želim to zadržati za sebe jer ipak imamo sina koji mi je na prvom mjestu, a Damir je njegov otac i to će zauvijek biti”, komentirala je tada.

Osim što danas rade u salonu, obje sestre popularne su i na društvenim mrežama. Barbara na Instagramu ima 69,5 tisuća pratitelja, dok Tina ima 58,6 tisuća. Bliskost dokazuje i činjenica da Tina često objavljuje s nećakom Lukom, Barbarinim sinom.