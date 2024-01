Tiho Orlić o domoljublju: ‘To je životna vrijednost kojom je svaki dan protkan’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Od Korčule do Županje i od Njemačke do Hercegovine, iz svih krajeva ovih se dana izvođači domoljubnog koncerta ‘Domu mom‘ spremaju na put do zagrebačke dvorane Arena.

Dvadeset i pet zvučnih imena hrvatske glazbe, ukupno 150 glazbenika na pozornici, bit će dio programa prvog velikog koncerta domoljubne glazbe. Među onima koji su već stigli osjeća se posebno dobra atmosfera. Mnogi među njima sa sobom su poveli i svoje najbliže, neki i unučad i djedove, jer je ‘Domu mom’, kako kažu, više od koncerta. Sprema se pravi festival domoljubne pjesme i obiteljski događaj.

Poticanje zajedništva u hrvatskom narodu

Ulaznice za koncert su brzo rasprodane, pa je organizator Laudato TV zbog velikog interesa ovih dana u prodaju pustio još dodatnih nekoliko stotina ulaznica u parteru.

Koncert ‘Domu mom’ želi potaknuti zajedništvo u hrvatskom narodu, izraziti ljubav prema domovini kroz pjesmu te potaknuti i nove generacije autora na skladanje domoljubnih pjesama.

“Ne sjećam se u zadnjih nekoliko godina da je jedan koncert ovako dugo iščekivan i da je ove tematike. Ne sumnjam da će puna dvorana ljudi uživati, ali i mi svi izvođači koji ćemo biti na pozornici. To će biti jedno nezaboravno iskustvo”, rekao je Tiho Orlić, jedan od sudionika koncerta i zaključio:









“Nije domoljubna tematika rezervirana samo za određene datume nego je to životna vrijednost kojom je svaki dan protkan. Doći će i dio moje obitelji, tetke, rođaci i prijatelji. To su univerzalne vrijednosti, ali i obiteljski događaj”.