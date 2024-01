Thompson veliki hit snimao u Otočcu, autor pjesme otkrio detalje: ‘Morali smo sve ključati’

Autor: I.D.

Pjevač Marko Perković Thompson 2006. godine sudjelovao je na snimanju albuma koji promovira Otočac i dolinu Gacke. Te godine na albumu su sudjelovali Tiho Orlić, Mate Bulić, Zlatko Pejaković te mnogi drugi.

Kako bismo se prisjetili toga razdoblja, saznali smo da je Thompson otpjevao svoj veliki hit Lipa Kajo u studiju usred Like, pričali smo s vlasnikom studija u kojemu se ta pjesma snimala – Zdenkom Hršakom. On je ujedno i autor pjesme Lipa Kajo, koja se našla na Thompsonovom albumu Bilo jednom u Hrvatskoj.

“Do suradnje je došlo preko producenta Hrvoja Grčevića Grge iz Zagreba, mi smo si dobri i taman sam u to vrijeme počeo svoj studio raditi i tako mi je dofurao prvo Pejakovića, njemu smo nešto snimali, a kasnije je došao Thompson. S obzirom da on tada nije ništa izdavao pet godina, ja sam napisao jednu pjesmu i tako sam malo Grgi svirao i rekao mi je da bi to bilo dobro za Thompsona. Vladimir Pavelić Bubi mu je inače pjevao prateće vokale i pitao ga je da otpjeva Lipu Kaju, to je bilo prvo što je Marko počeo raditi, i to kod mene”, kazao nam je Zdenko.

‘Htjeli smo promovirati Gacku’

“Mi smo zapravo počeli njegov album raditi kod mene, ali nažalost smo samo snimili tu moju pjesmu i počeli smo snimati Divu Grabovčevu, što su oni kasnije nastavili u Zagrebu. Tako je došlo do suradnje s Thompsonom. Kada su ljudi čuli da je Thompson u Otočcu, dolazili su mi najviše klinci. Morali smo sve zaključati kako bismo snimali, bilo je naslikavanja i razno raznih pitanja”, nastavio je.

“Kada smo snimali bilo je ljeto, od sparine smo se skoro potukli koliko nam je bilo vruće, nismo imali zraka. Dođe noć, krepamo od zime, tada je Thompson rekao: što je ovo ovdje. Pa reko stari moj, to ti je Lika”, dodao je Zdenko.

“Mi smo zapravo htjeli promovirati Gacku pa smo snimali album Gacka, i on je nama otpjevao Lipu Kaju. I to je bilo to. Kasnije je on išao snimati album, a kod mene je htio snimiti Lipu Kaju da to bude kao bendovski onako, da nema nasnimavanja. On je htio da taj album bude snimljen onako kao što oni zvuče na koncertu. Taj album smo promovirali u Vrilu, u Sincu, tada je došao Mate Bulić, Tiho Orlić i mnogi drugi”, otkrio nam je Zdenko, koji je zaslužan za Thompsonov hit Lipa Kajo.

Hršak nam je ispričao da je Thompsonu kum savjetovao da uzme Lipu Kaju za svoj album Bilo jednom u Hrvatskoj. “Meni je to Bulić pričao, da je njemu rekao kum da su mu dvije najbolje pjesme Lipa Kajo i Daleko je. Znaš, kod njih je kum sve pa je tako Thompson poslušao kuma i uzeo Lipu Kaju za svoj album”, dodao je Zdenko te otkrio kakav je Marko bio tijekom snimanja u studiju.

“On je bio jako zahtjevan za rad. Kada se Lipa Kaja snimala u Zagrebu mijenjao se uvod pjesme, to nije trebalo tako zvučati, ali se na kraju pokazalo dobro. On uvijek hoće više, uvijek hoće bolje. Svi veliki umjetnici su takvi, on zna što hoće”, priča nam.