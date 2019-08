THOMPSON ULAZI U POLITIKU? Je li jednom rečenicom neizravno ‘bocnuo’ kuma Škoru?

Autor: Dnevno

Dan nakon koncerta, svladan emocijama Marko Perković Thompson ugostio je ekipu IN Magazina u rodnim Čavoglavama. Otkrio je ima li ambicija zakoračiti u politiku te ime i značenje novog albuma kojim će uskoro razveseliti svoje obožavatelje.

“Pomiješane su emocije odgovornosti i onoga svega što predstavlja tvoja glazba tom cijelome narodu koji je došao i tom Danu zbog kojeg se narod okupio”, rekao je Thompson nakon koncerta.

Uoči Dana Pobjede, Thomspon je zapjevao pred više od 8 tisuća ljudi. Pjesma nije utihnula ni kada su se dogodili tehnički problemi. “Na tehniku nažalost ne može nitko utjecati, ali vidjeli ste i da i kada je stala struja, ljudi su svejedno nastavili pjevati”, rekao je pjevač, ne pridodavajući pažnju tim problemima.

Thompson smatra da će predivno biti i u njegovim Čavoglavama, jer proslavu Dana zahvalnosti želi vratiti u mjesto iz kojeg je cijela priča potekla. “Za 25. obljetnicu ovdje u Čavoglavama planiramo veliku proslavu, gdje ćemo infrastrukturu i sve ono što je potrebno za takav broj ljudi koji očekujemo, pripremiti za cijeli mjesto. Ovo je jedna od najava da ćemo ponovno imati proslavu u Čavoglavama”, otkrio je za ekipu IN Magazina Thompson.

Marko kaže da radi ono što najviše voli, a to je da svojim stihovima u drugima budi emocije, a o bilo kakvome političkome angažmanu nikada nije razmišljao. “Ovo je moje područje. Dat ću sve što mogu za dobrobit svojih ljudi, svog naroda, svoje zajednice. Ambicije može imati- netko bolesne, netko zdrave. Moja ambicija nije nije ona koja može prijeći one granice, o kojima se govori”., dodao je.

Sve što želi reći, kaže kroz svoje pjesme, a tako će ističe biti i ubuduće, a što ovoga puta poručuje svojim obožavateljima, doznat će u prosincu kada je najavljen izlazak njegovog novog albuma. Thompson je ovim putem otkrio naziv novog CD-a: “Zvat će se ‘Hodočasnik’, kroz pjesme ću hodočastiti svim vrijednostima koje su stečene ne samo u Domovinskom ratu, nego i prije”.

Unatoč slavi, slavni pjevač kaže da je još onaj isti klinac iz Čavoglava. Iako ima bogatu i nesvakidašnju biografiju, ne planira ju vezati u korice knjige. “Ja sam dečko sa sela. Prepoznao sam darove koje mi je Bog dao”. Na novinarsku konstataciju da bi knjiga o njegovome životu bila zanimljiva, Thompson kaže “Vjerujem da bi bila zanimljiva, ali ako već netko bude zainteresiran, možemo mu pomoći”

24 godine je prošlo od oslobođenja Hrvatske, a na pitanje je li danas Hrvatska domovina kako je sanjao, on kaže: “Volio bih da možemo pobijediti to zlo koje nam čini jednu veliku nepravdu. Hrvatska neka živi u blagostanju. Neka naši mladi ljudi žive i rade, neka ostanu u Hrvatskoj i neka prestane ovo političko prepucavanje.” U konačnici zaključuje: “Mi nismo narod mržnje, mi smo narod ljubavi. Ističemo da volimo svoje, to nije nikakvo zlo, ali poštujemo svakog drugog”