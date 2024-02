Thompson s kubankom i slamnatim šeširom leži u debelom hladu: ‘To je život’

Autor: G.B.

Iako se jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača, Marko Perković Thompson, već više od godinu dana u potpunosti povukao iz javnosti zbog zdravstvenog stanja svoga sina, tu i tamo isplivaju novi detalji, stare fotografije ili lijepe uspomene koje je stekao kroz godine.

Tako je sada isplivala jedna od fotografija s početka 2000-tih, snimljena na Karibima. Na njoj su prikazni Perković i njegov kolega Tiho Orlić i još jedan član tadašnjeg Thompsonova benda. Radi se o njihovoj inozemnoj turneji, a sudeći po njihovim osmjesima, dečki su se pošteno odmorili.

“To su bili dani”, “To je život”, “Neka, momci, zaslužili ste”, “Tko radi, ne boji se gladi”, “Uvatio se Marko debelog ‘lada, to, to, rođo”, “Rodijače, znaš znanje”, neki su od komentara ispod fotografija.

Orlić: ‘Marko je posebna osoba s velikom karizmom’

Podsjetimo, Orlića je šira javnost najviše upoznala kao pratećeg vokala i basista Marka Perkovića Thompsona. U kasnijoj Thompsonovoj fazi, od 2002. do 2015. godine najviše se izražavao kroz produkciju i aranžmane.

“Marko je posebna osoba s velikom karizmom i talentom i uz to sve, biografija mu je nevjerojatno inspirativna, pa se tako dogodilo da se moja vizija, glazbeni ukus i cjelokupni pristup idealno uklopio s njegovim posebnim izričajom koji je satkan od stvarnih priča iz života, događaja ili trenutnih razmišljanja. On je to prepoznao i praktički mi dao odriješene ruke da radim što hoću, bez ikakvih ograničenja. Tako su mnoge pjesme koje su imale jednu malu ideju ili sitan uzorak u startu, na kraju ispale epske ili bi se momentalno rađale nove stvari”, rekao nam je Tiho u nedavnom intervjuu.









“Nevjerojatna količina glazbe, njegovih stihova, melodijskih linija i mojih instrumentalnih ideja bi na dnevnoj bazi izlazila iz našeg zajedničkog rada da bi nam često dugo trebalo da sve to raspetljamo i napravimo konačnu formu. U startu bi mi sve sviralo u glavi, svaki pojedini instrument, dinamika sviranja, glazbene teme koje su same po sebi bile male priče i konačna zvučna slika, ali bi uvijek uzelo dosta vremena da se sve to sprovede u djelo, jer je mnogima bilo naporno raditi s nama, pa smo bili primorani često mijenjati tehničke suradnike koji su navikli sve raditi na instant bazi, a i mnogi jednostavno nisu imali znanja za pratiti sve to”, dodao je.

Bratski odnos s Thompsonom

Radilo se o kapitalnim projektima, kako za Tihu, tako i za Marka, ali i za diskografsku kuću. Albumi iz tog razdoblja jedni su od najtiražnijih u hrvatskoj povijesti, a evo što je o njima rekao Tiho.

“Mi smo jedini u tim vremenima koji su stalno radili stadionske, dvoranske i open air turneje u kontinuitetu dugi niz godina s ogromnim produkcijama i bez kompromisa našoj publici davali najvišu razinu izvedbe”, ispričao je Orlić.









“U medijima bi se često provlačilo generalno pitanje u stilu: “Tko to stoji iza njega, koja tajna sila ljudi gura to sve?” pa bih se nasmijao, s obzirom na to da nikad nitko nije stajao iza nas, a dobro bi nam bila došla nekakva profesionalna organizacija, koja se brine o svemu, jer smo doslovno sami sve radili. Mnogi su bili tada skloni teorijama urote, jer nisu mogli objasniti otkud to sve”, zaključio je uz dodatak da ga s Thompsonom veže jedan bratski odnos jer su toliko toga prošli skupa te da se danas viđaju kad im obveze to dopuste.