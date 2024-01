Thompson podijelio već zaboravljenu obradu Vjetre s Dinare: Iznenadit će vas tko ju je izvodio

Autor: I.G.

U nedavnom postu na društvenoj mreži Facebook, poznati hrvatski glazbenik Marko Perković Thompson prisjetio se 2009. godine kada je njegova pjesma “Vjetre s Dinare” osvojila srca gledatelja popularne HTV-ove zabavne emisije Evergreen. U finalu emisije, eminentni hrvatski izvođači izvodili su evergreene iz domaće glazbene produkcije, a gledatelji su tada izabrali upravo spomenutu pjesmu.

Thompson je u svojoj objavi istaknuo da je Vanna, tadašnja velika glazbena zvijezda, svojom izvedbom dodatno oduševila publiku u finalu emisije. “2009. – U popularnoj HTV-ovoj zabavnoj emisiji Evergreen, gdje su eminentni hrvatski izvođači pjevali evergreene iz hrvatske glazbene produkcije u samom finalu gledatelji su izabrali pjesmu Vjetre s Dinare Marka Perkovića Thompsona koju je za ovu finalnu prigodu izvela Vanna, svojevremeno veliki hit kojeg su Hrvati rado slušali i na radiopostajama kao i samim Thompsonovim koncertima”, poručio je Thompson.

‘Tako je to u životu’

U priloženom videu koji je Thompson podijelio, može se vidjeti Vanna u sjajnoj izvedbi spomenute pjesme. Nastup je bio dovoljno impresivan da ga se sjećaju i nakon više od jednog desetljeća. Evergreen je kao emisija bila posvećena domaćoj glazbenoj baštini, a ostavila je neizbrisiv trag u sjećanjima ljubitelja glazbe. Thompsonov podsjetnik na taj trenutak izazvao je val pozitivnih reakcija među njegovim obožavateljima.









“Tako je to u životu… prije ili kasnije sve dođe na svoje mjesto. Svaka čast Vani na izvedbi, ali za moje skromno mišljenje Marko Perković Tomson to otpjeva puno bolje. To je pjesma napisana iz dubine duše i teško tko na našoj estradi može to otpjevati kao Marko… jedan je Marko”, napisao je jedan fan u komentarima ispod objave.