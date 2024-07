Thompson objavio novu pjesmu, Hrvati pišu: ‘Srce mi kuca ko da sam na frontu’

Autor: M.T.

Nakon gotovo dvogodišnje pauze zbog skrbi za svog bolesnog sina, jedan od najpoznatijih domaćih glazbenika, Marko Perković Thompson, vraća se na glazbenu scenu. Svojim je obožavateljima početkom mjeseca najavio veliki samostalni koncert u Imotskom koji će se održati 8. kolovoza, a prethodit će mu glazbeni događaj “Imotski ne zaboravi” dva dana ranije, na kojem će također nastupiti.

Veliko uzbuđenje među fanovima izazvala je i nova pjesma “Ako ne znaš što je bilo”, čija je audio snimka procurila prije nekoliko dana. Pjesmu, koju je Thompson snimio s bendom Hrvatske ruže, napisao je poznati autor Neno Ninčević. “U petak, 26.7. ekskluzivno na CMC televiziji u 12h pogledajte novi spot Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža – ‘Ako ne znaš šta je bilo’!”, objavio je Thompson na društvenim mrežama.

Snimka pjesme izašla je u javnost ilegalno prije tjedan dana, na što se pjevač oglasio na svom profilu, dodavši kako pjesma još nije bila dovršena. “Dragi prijatelji, na internetu se pojavio audio pjesme Ako ne znaš šta je bilo. Pjesma nije dovršena i u javnost je izašla ilegalnim putem. Molimo fanove za strpljenje, pjesma sa spotom bit će službeno objavljena za nekoliko dana”, poručili su s Thompsonove službene Facebook stranice.

‘Svaka čast Marko’

Unatoč tome, pjesma je objavljena na YouTube-u, gdje je u niti sat vremena privukla veliku pažnju i prikupila preko 4 tisuće pregleda te stotinjak komentara u samo nekoliko minuta. Komentari obožavatelja ispod pjesme bili su pretežno pozitivni, hvaleći Thompsonovu izvedbu i poruku pjesme. “Sve dok Hrvat i zadnji diše, živjet će Hrvatska”, napisao je jedan obožavatelj, dok je drugi dodao: “Svaka vam čast Marko i Hrvatske Ruže, pjesma je završena. Marko, za mene si ti ponos svih nas Hrvata. Bog te blagoslovio.”. “’Oću umrijet’, srce mi kuca k’o da sam na fronti.’ – kaže moja mama nakon premijere pjesme. Pozdrav iz Privlake kraj Vinkovaca!”, komentirali su obožavatelji reakcije svojih najbližih.

“Hvala Marko I Hrvatske Ruže na ovaj predivnoj pjesmi , spot nema se tu što reći”, “Prvo lajk pa onda gledanje spota…”, bili su komentari onih kojima se spot svidio.

Iako su mnogi pohvalili pjesmu i spot, bilo je i onih koji su izrazili nezadovoljstvo tekstom. “Pjesma je ok, no stvara nezadovoljstvo. Nije trebalo izlaziti van granica Hrvatske u pjesmi. Ako nismo svi obuhvaćeni, onda nije to to za nas Hrvate iz BiH”, napisao je jedan kritičar.