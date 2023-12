Thompson objavio bajkovite fotografije Čavoglava, fanovi oduševljeni

Pjevač Marko Perković Thompson objavio je na svojoj Facebook stranici fotografije jaslica iz Čavoglava i oduševio brojne fanove.

“Pripreme za uprizorenje živih jaslica ispred crkve Hrvatskih mučenika u Čavoglavama”, stoji uz opis fotografija, a fanovi su stali nizati brojne poruke podrške i lijepih želja.

“Božji blagoslov bio sa svima vama”, “Lijepo. Bio sam puno puta, nedostaje mi, jedva čekam opet doći”, “Prekrasno za vaše mjesto”, “Marko, sretan ti Božić i Nova Godina. Živ, zdrav i sretan ti nama bio 120 g. Ti, Marko, i brojna obitelj tvoja. Pozdravlja te cijela Hrvatska i srednja Bosna”, još su neki od komentara.

Podsjetimo, poznati estradni menadžer Ivica Bubalo nedavno je objavio fotografiju Thompsona i Gibonnija uz zaključak kako bi zajedno sakupili više od milijun ljudi na svom koncertu i da im nema ravnih kada je u pitanju hrvatska glazbena scena.









“Ja tako mislim, ja to znam. Koju lokaciju imamo da primi svu njihovu publiku, kad bi njih dvojica nastupala zajedno? Na kraju sam se sjetio… Nema ni jedne lokacije koja bi bila dovoljna pa predlažem da isušimo more od Splita do Brača. Može stati oko milijun ljudi”, zaključio je Bubalo.