‘THOMPSON MI JE POKLONIO PIŠTOLJ, MNOGI SU GA KORISTILI’ Marko mu je bio prvi, tako je sve počelo: ‘Desetak godina sam se snalazio’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

U petak u večernjim satima, nakon teške borbe za život, preminuo je splitski redatelj Žare Batinović koji se od siječnja borio s upalom pluća i posljedicama zaraze koronavirusom. Žare Batinović bio je vrhunski redatelj koji je režirao spotove za naše najveće zvijezde, poput Severine, Gibonnija, Olivera, TBF-a, Parnog Valjka, Daleke obale, Nene Belana i druge. Za spot “Teške boje” Gorana Bare osvojio je Porina.

Sve je krenulo s nekadašnjim TV Marjanom na kojem je snimio prve glazbene uratke, a među njima i “Čavoglave” Marka Perkovića-Thompsona, koji mu je poklonio jedan od glavnih rekvizita u budućim spotovima.

Radi se o pištolju koji se koristio u šest, sedam spotova, a najbolje je pristajao ruci kultnoga splitskog kauboja u spotu pjesme TBF-a, “Genije”. Scene kauboja i Indijanca snimale su se u napuštenoj tvornici u Mostaru, no trebalo je s kostimiranim kaubojem, koji nije skidao pištolj s opasača i našminkanim Indijancem prijeći granicu. Srećom, policija to nije shvatila kao provokaciju.





Snimanja mnogih spotova urezala su mu se u sjećanje, a posebno pamti nastajanje Oliverova videobroja za “Trag u beskraju”.

“Snimatelj mi je nakon zadnje snimljene scene rekao da možda neće ništa ostati od spota, jer nije siguran je li okrenuo jednu sklopku na kameri. Najveći problem je bio što ni on, ni ja nismo mogli saznat imamo li materijal, nego tek za tri dana, kad sam dogovorio razvijat negativ. Radije bi da me kamion udre, nego da taj šok od tri dana opet doživim, i tad sam odlučio da se to više nikad neće ponovit. Nakon toga sam kupio prvu ozbiljnu kameru” ispričao je svojedobno splitski redatelj za Slobodnu Dalmaciju.

Prvi spot s kojim je bio zadovoljan u potpunosti je od Daleke Obale “Di si ti”, a sebe je pronašao s glazbenim spotom “Tempera” od Gibonnija koji mu je otvorio mnoga vrata. Posebno zadovoljstvo mu je bilo surađivati s Oliverom Dragojevićem i Momčilom Bajagićem Bajagom, za koje kaže da su istinski profesionalci.

“Gibonni je definitivno bio dio mojih ključnih trenutaka i prekretnica moje karijere. Kada sam napravio ‘Temperu’ mislio sam da je to vrhunac svega što sam do tada napravio, a onda je svaki sljedeći spot bio još bolji od prethodnog” kazao je Batinović.

U nizu ugodnih suradnji, bilo je i onih neugodnih kao što je ona s estradnim menadžerom Ivicom Bubalo, s kojim je organizirao koncert Majki u Splitu. Ipak, Batinović je svojedobno kazao kako ga je Bubalo tog dana razočarao.

“Nije mi donio novac od prodaje karata zadnja tri dana pred koncert, kada su cijene karata bile veće, nego je samo nestao. Taj se dan na koncertu nije ni pojavio. Ukrao mi je 25.000 kuna. Pet godina je prošlo od tada i u međuvremenu san čuo da sam ja samo jedna kap u moru ljudi koje je na neki način prevario, a u zadnje sam čuo da ga traži i Radojka Šverko” ispričao je tada Žare.