Thompson je svoj hit otpjevao s Tihom Orlićem: Evo tko je neočekivani autor te pjesme

Autor: I.D.

Jedna od najpoznatijih balada je vjerojatno duet Marka Perkovića Thompsona i Tihe Orlića, “Stari se”, a autor teksta iza toga hita je Siniša Vuco. Pjesma “Stari se” nezaobilazan je dio svakog Thompsonova, ali i Tihinog koncerta.

Našla se na nekoliko albuma – Thompsonovim “The best of”, “E moj narode”, “Sve najbolje 1991-2003” te Tihinom albumu iz 2004. – “Tiho-uživo”. Ista je pjesma na službenom kanalu Tihe Orlića na YouTubeu pregledana gotovo četiri milijuna puta.

Pisao je Vuco tako i pjesme za najveća imena hrvatske glazbene scene, poput Mate Miše Kovača (Pjevajte do zore, Obriši suze…), Kemala Montena (Zaboravi), Vlade Kalembera, Alke Vuice, ali i Marka Perkovića Thompsona.

Osebujni Splićanin

Zanimljivo, Kemalu Montenu je Vuco napisao pjesmu “Zaboravi”, dok na istoj pjesmi aranžman potpisuje bivši suprug Gabi Novak, Stipica Kalogjera. Tako je Vuco na albumu “Kemo i prijatelji – Hvala svima”, stao bok uz bok velikom Arsenu. Svojevremeno je tu situaciju u telefonskom razgovoru s Arsenom spomenuo i Mate Mišo Kovač, komentirajući da on (Arsen) nikada neće napuniti stadion poput pjevača iz Čavoglava. “Pa šta. Neće ni on kazalište”, britko je Miši odgovorio Šibenčanin.

Podsjetimo, nedavno je ponovno osvanuo video u kojemu Vuco vrijeđa Dinu Jelusića, koji za njega nikada neće biti zvijezda. “Njegovo pjevanje je fenomenalno, čak ima i emociju koja bi mogla biti veća. Ali mislim da on nije jako inteligentan, jer on dolazi u emisiju Hrvatske dalekovidnice i unaprijed govori ‘Ja nisam baš naučio tekst od Dine Dvornika’. Jel’ on lud?”, govorio je Vuco prije četiri godine.









“Kad on bude zvijezda, ja ću si odsjeći ku**c koji je veći od ove boce, i bacit ću ga pasima. Ja sam to rekao i za Zorana Mišića. To su instant proizvodi”, nadodao je pjevač. U jednom trenu se toliko razljutio da o njemu više nije htio pričati, a na sve mu je tada odgovorio i sami Dino.

“Dakle, Siniša Vuco progovorio o meni. Ovo je gold, obavezno poslušati do kraja. Ovo je sve, uljepšalo mi je dan. Psihički nestabilni neinteligentni debil koji ako postane zvijezda Vuco si je spreman odrezati pi***ka. Pobjeda!”, napisao je Dino uz isječak koji je podijelio na svojem profilu.