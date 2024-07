Thompson iznenadio Hrvate izjavom o teško bolesnom sinu: ‘Nažalost nije ružan san’

Autor: F. P.

Pjevač Marko Perković Thompson i više je nego legenda na našim prostorima. Njegovi hitovi kojima gotovo pa nema broja neizbježan su dio raznih zabava, a na njegove koncerte u pravilu hrle ljudi iz čitave regije. Protekle dvije godine Thompson je bio gotovo isključen iz javnosti, i to zbog sinovog zdravstvenog stanja.

O teškoj situaciji koja je zatekla njega i ostatak obitelji, pjevač nije previše govorio. No sada je odlučio prekinuti šutnju i za domaće medije po prvi put otkriti neke detalje o sinu Anti, pa je tako za jedan hrvatski časopis otkrio kako napreduje njegovo liječenje.

“Ante je sada malo bolje i stanje mu je stabilno, no još uvijek je teško bolestan i ispred nas je dug put njegova oporavka. Imamo vjeru i nadu da će mu biti i još bolje. Posjeduje nevjerojatnu snagu u sebi s obzirom na sve što je prošao. Hvala Bogu da je tako jak i hrabar”, opisao je za Hrvatski tjednik.

‘Ovo je moja stvarnost koja će me pratiti’

“Nekada se probudim i pomislim kako je sve što mi se dogodilo samo ružan san, ali nije, to je moja stvarnost koja će me pratiti cijeli život. Nikada ne znaš hoće li te i kada udariti munja iz vedra neba”, nadodao je Thompson, kojeg uskoro čeka velik povratnički koncert.

Podsjetimo, još dva tjedna dijeli Hrvate od pjevačevog nastupa u Imotskom, koji za njega nosi posebno značenje. Upravo tamo je davne 1991. imao i svoj prvi koncert, a u kolovozu ga očekuju dva – kao gost Mati Buliću i Draženu Zečiću 6. kolovoza, te samostalni dva dana kasnije.

“Nakon nevolje koja mi se dogodila, nisu mi padali na pamet koncerti i nastupi. Nisam imao ni volje, ni snage razgovarati, niti razmišljati o tome. Međutim, mojoj obitelji je silno stalo, a posebno sinu Anti. Kad sam vidio koliko njih to čini radosnima, u meni se probudila snaga i volja za pjevanjem”, istaknuo je Thompson za medije.

Koncert na kojemu će gostovati, onaj Mate Bulića i Dražena Zečića, rasprodao se u svega 48 sati. Uskoro su uslijedili pozivi organizatorima te čak i Thompsonovom timu u nadi da će biti i samostalni nastup. Pjevač je priznao da nije mogao ostati imun na želje publike, kojoj se time želi zahvaliti za podršku.

Cijene karata originalno su se kretale od 30 do 60 eura, no ubrzo je krenula preprodaja po znatno višim cijenama. One za parter prodaju se do 50 eura, za tribine 60, a za fan pit čak 75 eura. Osobito šokantan je i oglas koji traži 500 eura za četiri osobe sa stolom, što bi bilo ‘po glavi’ bilo 125 eura.