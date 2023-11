Thompson izbacio novu pjesmu: U njoj se pojavljuju neka legendarna i davno zaboravljena lica

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Nakon što se zbog sinovog zdravlja povukao sa scene prije više od godinu dana, Marko Perković Thompson sada je fanove iznenadio velikim povratkom u svijet glazbe.

Na YouTubeu je, naime, objavljen spot za njegovu novu pjesmu pod nazivom ‘Zemlja heroja‘. No ovo nije bio samostalan posao, već su na njemu uz Thompsona surađivali i drugi eminentni glazbenici.





Ideja nastala prije deset godina

Tomislav Bralić, Mate Bulić, Stanko Šarić, Dražen Žanko, te članovi Mario Rucner Projecta i Ex Ladarice za ovaj projekt su udružili snage. Ideja za pjesmu originalno je nastala prije još deset godina, a sada je konačno i realizirana.

Spomen i zahvala

O svemu su se detaljnije oglasili i putem službene Thompsonove Facebook stranice. Autor glazbe i teksta je Sven Gleđa, a pjesma je spomen i zahvala svima koji su pridonijeli stvaranju samostalne Republike Hrvatske.

Sam spot je sniman od Hercegovine, Sinja, Zadra, Zagreba-Medvedgrada, pa do Slavonije. U njemu se pojavljuju veterani brigada HV-a, te obitelji poginulih branitelja. Snimali su ga Marko Jurić i Sven Stefanović, a montažu potpisuje Luka Hrvatić.

Spot je u samo nekoliko sati prikupio gotovo 25 tisuća pregleda, što jasno daje do znanja da se radi o novom hitu. Uz to se video već našao i pri samom vrhu YouTube trendinga.

Tekst ove pjesme koja će zasigurno protresti hrvatski eter, pa i šire, prenosimo u cijelosti:

Koliko je dana prošlo,

a prolaze i godine.

Ni minuta mog života,

da ne mislim na tebe.

Kraj sokaka zlatna polja,

sve na jesen miriše.

Kao davne devedeset prve,

te teške ratne godine.

Uzela ga zemlja u te crne dane.

Nisu ´zalud majko suze isplakane.

Za slobodu i za dom, dom narodu svom.

Sina heroja ovoj zemlji ti si dala.

Na nebu sad je jedna zvijezda zlatnog sjaja.

I zauvijek će ostati, jer Hrvatska će pamtiti.

REFREN









Heroje čije ime sveta zemlja čuva.

Mornare što ih uze vatrena oluja.

I što im ratne brodove,

pretvori u grobove.

Anđele s neba što su za nju život dali.

Djecu iz rova što su s puškom odrastali.

I ove majke ponosne,

za Hrvatsku su dale sve.

Hrvatska! Hrvatska! Hrvatska!

To je zemlja moja!

Hrvatska!

To je zemlja heroja!

Vjerovao sam tako, krenut će na bolje,

konačno sad, kad imamo svoje.

Zasjat će nam opet naše Sunce zlatno,

da oslika polja, ko šareno platno.

Ali ipak neće, neće biti lako,

ovdje komad tuđeg poželjet će svatko.

Dok otrovna zmija pod kamenom leži,

ovaj narod više sa svojega ne bježi.

Zaboravit neću što mi reče mati.

Nedaj zemlju svoju nikom da je blati.

Čuvaj ovu lijepu našu, to je zemlja tvoja,

Zemlja naših pradjedova

i zemlja heroja.

REFREN 2

Heroje čije ime sveta zemlja čuva.

Mornare što ih uze vatrena oluja.

I što im ratne brodove

pretvori u grobove.

Galeba što mu dušman slomio je krila.

Viteza hrabrog čiji oklop u polju sniva.

Sniva dane ponosa

kad se zemlja branila.

Hrvatska!

Sad je zemlja slobodna.

Hrvatska!

U Oluji rođena.

Hrvatska!

To je zemlja moja.

To je zemlja heroja!