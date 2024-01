The Voice nije jedini show u kojem smo ga gledali: Svojevremeno rasplakao i Maju Šuput

Autor: G.B.

U završnoj, 12. emisiji četvrte sezone popularnog glazbenog showa The Voice Hrvatska, titulu najljepšeg glasa s ukupno 88 504 glasova publike osvojio je Martin Kosovec.

Pobjednika su i ove sezone odabrali gledatelji. Pobjednika je i ove sezone odabrala publika, a taj zadatak glasačima ispred TV ekrana nije bio lak budući da je pozornicu dijelio s troje finalista sjajnih vokalnih sposobnosti: Ana Širić, Luka Novokmet i Jakov Peruško Rihtar. Ana, Luka i Jakov, baš kao i mentorski timovi i drugi natjecatelji, srčano su podržali Martina budući da su u vrijeme trajanja showa razvili prijateljske odnose.

Sukladno globalnoj regulativi The Voicea, pobjeda Martinu Kosovcu donosi ugovor s diskografskom kućom Universal Music Group, koju u Hrvatskoj predstavlja Universal Music Hrvatska.

Pokorio trending

Mladi 18-godišnjak iz Zagreba, imao je priliku surađivati s čak dva mentorska tima. Prvi korak na putu do vrha nove sezone The Voicea ostvario je izvedbom pjesme „My Way” Franka Sinatre popraćenom napetim iščekivanjem posljednjih sekundi u kojima mu se, uz ovacije publike, okreću tri mentora te ga u nastavak natjecanja vodi Dino. Izvedba „I’ll Never Fall In Love Again” Toma Jonesa osigurava mu izravan prolaz u dvoboj s Markom Vukićem.

Dvoboj, paralelno izvrsan duet, u „Let The Sunshine In” iz mjuzikla „Kosa” rezultira Martinovim prelaskom u tim Vanna. Uz Vannino mentorstvo u prvoj emisiji uživo Martin Kosovec je senzacionalnom izvedbom pjesme „Tvoja zemlja” Vice Vukova postao jedan od miljenika publike što se odrazilo i na internetske preglede i ulaskom u YouTube trending. „Unchained Melody” Righteous Brothersa ga odabirom publike vodi u finale što se također odražava i na snimke njegovih nastupa koje su promptno skočile na prvo i drugo mjesto YouTube trendinga.

Pobjedu u završnoj emisiji, 27. siječnja 2024. godine, osigurao je i proslavio uz klasik „Sjaj u travi" Massimove grupe Dorian Gray, uz što je ponovo izvevši „My Way" gledatelje podsjetio i na početak svog impresivnog puta ka vrhu ovog natjecanja.









Ujak ga nagovorio da se prijavi na natjecanje

Podsjetimo, sa svojih 18 godina Martin Kosovec bio je jedan od najmlađih kandidata ove sezone The Voice Hrvatska. Bez obzira na to, može se pohvaliti iskustvom raznih nastupa među kojima se posebno ističe međunarodni Blues festival u Memphisu gdje je sudjelovao sa samo 13 godina.

Ljubav prema glazbi naslijedio je od oca instrumentalista, a ujak ga je nagovorio da se prijavi na natjecanje. Ipak, ovo nije prvi talent show u kojem se Martin natjecao. Publika ga je već vidjela u ‘RTL Zvjezdicama’ i ‘Supertalentu’, gdje je rasplakao Maju Šuput.