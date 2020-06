TESLA JE IZ MATEMATIKE IMAO ZAKLJUČENU JEDINICU! Otkriven dokument sa njegovim ocjenama. Pogledajte!

Poznata youtuberica Toby preko svog gledanog Tibbes kanala, pokazala je ocjene koje je znanstvenik svjetskog glasa, Nikola Tesla, imao u trećem razredu gimnazije.

Toby, koja se inače bavi matematikom, fizikom i astronomijom, otkrila je kopije originalnih dokumenata koji se nalaze u arhivi “TU Graz”, nakon što su mu ukradeni.

Pokazala dokumente

Iz priloženog videa se može zaključiti kako je Tesla tijekom svoh obrazovanja bio brilijantan, sve do treće gimnazijske godine kada je iz matematike na polugodištu imao zaključenu jedinicu. No, za to je imao dobar razlog. U dokumentima se vidi da se poznati hrvatski znanstvenik prethodnih dva mjeseca zbog bolesti nije pojavio u školi.