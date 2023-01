TEŠKO RAZDOBLJE U ŽIVOTU STJEPANA BOŽIĆA! Boksač otvorio dušu: ‘Ovo su bitke za koje vas život ne može pripremiti. Ni danas to ne želim način prihvatiti’

Autor: Dnevno.hr

Prije godinu dana naš proslavljeni boksač Stjepan Božić doznao je kako njegova najmlađa kćer nije kao druga djeca. Naime, liječnici su ustanovili da trogodišnja Emma ima dijagnozu pervazivnog razvojnog poremećaja, najvjerojatnije iz spektra autizma.

Stjepan je istaknuo kako je još tijekom Emmine prve godine primijetio određene zbunjujuće znake, poput hodanja na prstićima.

“Imam još troje djece i to sam prvi put vidio, bilo mi je čudno. Nakon nekih godinu i dva, tri mjeseca, očekivao sam – tata, mama, daj, ništa. Da, primijetio sam da nešto nije u redu, međutim ni dan danas ne želim to na neki način prihvatiti”, rekao je boksač u razgovoru za IN Magazin.





Alarm se rano upalio

Dodao je i kako se njegovoj supruzi Petri dosta rano “upalio alarm” da nešto nije u redu te da im isprva nije bilo lako prihvatiti dijagnozu, no malena Emma sada ide pet puta tjedno na terapije i pomaci su vidljivi. Ipak, jako mu je žao roditelja koji nemaju dovoljno financijskih sredstava za privatne terapije koje u prosjeku koštaju oko 500 eura, a naš zdravstveni sustav je spor.

Božić je otkrio i kako je supruga Petra nedavno sudjelovala na prosvjedu roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, u organizaciji Udruge Sjena. Roditelji su tada od resornog ministarstva i Vlade tražili poboljšanje skrbi i veća prava te su još jednom zatražili donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku i Zakona o osobnoj asistenciji te žurno osiguranje pomoći i podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju

“Ovo su neke bitke za koje vas život ne može nikad pripremiti, one dolaze neočekivano i iznenade vas. Mogao bi vrlo lako usporediti s hrvatskim sportom, recimo. Svi se volimo dičiti s velikim hrvatskim uspjesima i mi stvarno jesmo, gledano kao sportska nacija, sportska velesila. To je fascinantno. Svega toga ne bi bilo da nema roditelja, rodbine, nažalost. Društvo nije uspostavilo sustav koji brine o pojedinim kategorijama, da li su to sportaši, da li su to djeca s invaliditetom, s posebnim potrebama, da li su to mladi znanstvenici, ma bilo koja kategorija u društvu”, poručio je Stjepan Božić.