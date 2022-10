‘TEŠKO JE, KAO DA SAM SAMO AKTIVISTKINJA’: Greta Thunberg otvorila dušu, nikada se nije napila, a ljubavni status ‘ne postoji’

Greta Thunberg, 19-godišnja švedska klimatska aktivistkinja, progovorila je o svom privatnom životu i otkrila da nikada u životu nije bila pijana, kao i da strahuje od romantičnih veza.

“Nikada ne bih izašla piti i nikada ne bih učinila nešto glupo. Ne znam je li to zato što sam takva osoba ili zato što ne želim biti viđena. Pretpostavljam da bi moglo biti oboje”, rekla je ova trostruka kandidatkinja za Nobelovu nagradu za mir, piše britanski Daily Mail.

Greta je otkrila da nikada nije bila pijana, kao i da ne želi da netko dobije priliku pohvaliti se kako je prva osoba koja je uspjela napiti Gretu Thunberg.





Kada su u pitanju romantične veze, Greta smatra da bi zbog njih postala ranjivija. “Ako dođe do toga da budem u njima, postat ću ranjivija”, rekla je i tako otkrila da u njenom ljubavnom životu još nema nikoga.

Mlada aktivistkinja otkrila je i kako izgleda playlista na njenom mobitelu. “Somebody to Love” (Queen), “Billie Jean” (Michael Jackson), “Blame It on the Boogie” (The Jacksons) i “Should i Stay or Should i Go” (The Clash), neke su od pjesama koje rado sluša.

Greta je otkrila i da nije nikada željela biti influencerica, a žaluje i što ju mladi njene dobi doživljavaju samo kao aktivistkinju. “Teško je jer se, na neki način, osjećam kao da sam samo aktivistkinja”, objasnila je Greta.

“Mislim da smo više-manje moralno dužni biti aktivisti, ali se od toga ne može zaraditi. Kada je riječ o umjetnicima ili influencerima, oni mogu zaraditi novac bez da se ljudi ljute na njih, ali ja ne mogu”, zaključila je mlada aktivistkinja.