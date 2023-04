‘TEŠKA SRCA DIJELIMO OVU VIJEST’ Preminula supruga slavnog pjevača: ‘Molimo poštujte njegovu tugu i dajte mu prostora’

Nora Forster, supruga pjevača Sex Pistolsa i Public Image Ltd., Johna Lydona, umrla je u 80. godini nakon duge i teške bitke s Alzheimerovom bolešću.

“Teška srca dijelimo ovu vijest da je Nora Forster, supruga Johna Lydona gotovo pet desetljeća, preminula. Nora je živjela s Alzheimerom nekoliko godina. Tijekom tog vremena John je postao njezin stalni skrbnik. Molimo poštujte Johnovu tugu i dajte mu prostora”, stoji u objavi na Lydonovu Twitter profilu.

1/2 Rest in Peace Nora Forster





It is with a heavy heart that we share the sad news that Nora Forster – John Lydon’s wife of nearly 5 decades – has passed away. Nora had been living with Alzheimer’s for several years. In which time John had become her full time carer. pic.twitter.com/MmQQdtmrjG

