Teška drama farmera Vatroslava: Prvo je radio test očinstva, a sad muku muči s papirima za razvod

Autor: Barbara Grgić

Vatroslav Tijan iz showa “Ljubav je na selu” na svojim je društvenim mrežama otkrio kako je zahtjev za rastavu od Valentine Tijan predan u travnju 2023., a prva rasprava zakazana je tek za ožujak 2024. godine.

Dugih 11 mjeseci provest će Vatroslav tako u agoniji rastave braka. U komentarima su mu se javili brojni ljudi koji su prošli slične probleme, a Vatroslav je svima savjetovao da nikad ne ulaze u brak.

Bivša supruga šokirana navodima

Svoj je komentar za Story dala i njegova “uskoro” bivša supruga, Valentina. Izjavila je kako je čudi što mu se sad žuri razvesti se, a dvije godine je živio s njom i djecom u istoj kući i govorio drugima da je rastavljen, iako to nije bio.





‘Zvao me bivšom ženom, a nije pomišljao predati zahtjev za rastavu. Sada mu se odjednom žuri da se rastane preko noći. Pa da se čovjek zapita u čemu je sada odjednom kvaka? Ili je našao drugu jer je bila priča da je imao neku stariju s djetetom ili ga je majka ucijenila da bi mu dala ono što mu je uzela kad se odlučio oženiti sa mnom’, poručila je Valentina.

Bez njenog znanja radio test očinstva

“U jednu kliniku je poslao uzorak djece kako bi se utvrdilo je li im on otac. Pa tko to radi?! I to bez mog znanja! Zvala sam tu kliniku i rekli su mi da nije s djecom dolazio u njihovu zgradu već je uzorak poslao. Da je s djecom došao, DNA test ne bi mogao napraviti jer im treba i moja suglasnost”, izjavila je Valentina.

Dodala je kako je vidjela rezultate, koji su anonimni i ne navode imena djece, a potvrđuju kako je Vatroslav njihov otac.

“Nemam komentara, ne bih o tome pričao”, kratko je rekao za Story.

Inače, Valentina trenutno radi kao prodavačica u trgovini, a izjavila je kako je dugo odgađala podnošenje zahtjeva za razvod, ali kad je shvatila da Vatroslav jednostavno nije zainteresiran za njihov odnos i već je dvije godine zove bivšom ženom, odlučila je sve okončati.