Tereza kod Stankovića poslala poruku Srbiji: ‘Voljela bih da mogu prekršiti svoje obećanje’

Autor: Z.S.

Dok traje ljetna stanka, na Facebook stranici ‘Nedjeljom u 2’ svake nedjelje osvanu isječci nekih od legendarnih gostovanja. Tako je bilo i ove kada smo se imali prilike podsjetiti emisije iz 2004. u kojoj je gostovala Tereza Kesovija.

Jesu li sise, guzice i noge ono što prosječni konzument kod nas u Hrvatskoj traži više?

Kesovija: Ibrica je jako lijepo rekao da je na Euroviziji pobijedila pjesma, a ne guzica. Ispričavam se, citiram ga. Ima toga i meni je krasno vidjeti mlado stvorenje lijepo građeno, ali mislim… da to bude jedini način, da se preko toga dođe do uspjeha… mislim da za to nisu krivi čak ni oni. Krivi su oni koji ih angažiraju i guraju na takve načine razmišljanja i ponašanja. Oni sami nisu krivi. Da, ali gdje je tu duša? Takve zvijezde ne mogu trajati. To vjerujte meni i mojom kolegama i kolegicama. Jer ako se nešto ne daje, nemaš pravo ni tražiti. Ja ne trajem uzalud 43 godine. Ja sam ljudima davala cijeli svoj život i jednostavno dobivam zauzvrat ljubav njihovu.





I kad govorimo o nekakvim sukobima generacija, nije istina. Ja imam 4 generacije na koncertima. To se moglo vidjeti i evo sad, na primjer imala sam u Portorožu u auditoriju, koncert. Na kraju je cijela dvorana bila na nogama. Tko ih je prisilio? Netko puškom iza njih?

Ja sam onaj netko koga vole recimo uspoređivati s Tinom Turner. Ja njima kažem: „Gospodo, ma Tina Turner u mojim i našim uvjetima, ne bi već odavno postojala. Zašto? Ona ima svog šofera, frizera, pilota, dirigenta, orkestar… Sve to nju lijepo uredno čeka tamo kad dođe. Ona je madam koja počne pjevati. To je sve, a ja? Ja vozim sama svoj auto, moji muzičari otraga uredno zahrču jer im se spava. Ja sam ta koja vozi poslije koncerta, moram sve pripremiti da bi koncert uspio. Gospodo, ja imam toliko na sebi posla oko toga“.

Kako Tereza može govoriti da živi teško, a ima luster od 6 tisuća eura?

Puno više vrijedi taj luster.

Niste siromašni, imate zbilja lijepu kuću.

Imam, da, a imam i zbilja lijepi kredit.

Nitko Vam nije zavidan, međutim kada Vi progovarate o svom siromaštvu, o tome da niste materijalno situirani, to može zazvučati grubo jer slika govori nešto drugo.

Da, Aco moj, ali Vi nećete naći u marini moju jahtu, niti ćete naći u mom voznom parku Rolls-Royce ili Mercedes, ja vozim običan Twingo.









Dobro, investirali ste u kuću.

Napravila sam nešto što ostaje Hrvatskoj.

Nitko Vam to ne prigovara, Vi ste to svojim novcem zaradili i izgradili. Eventualno je problem kada govorite da teško živite.

Naravno da teško živim. Svi mi ovdje teško živimo, ako nismo lopovi, u Hrvatskoj. Tko tu gradi kuću bez kredita? Naravno da sam podigla kredit, ali i sve one moje honorare i honorarčiće sam ubacila u tu kuću i jako sam sretna. Ja sam u životu samo gradila, nikad nisam rušila.

Evo kada smo u tematici nekretnina, jedno pitanje Adriana. Poštovanje, Adrian De Vrgna. Gospođo Tereza, zašto ste pristali prihvatiti gradski stan, tražiti ga, s obzirom na svoj status i na to da ste kasnije bili u mogućnosti dignuti kredit?









Kako Vi znate da sam ja bila u mogućnosti?

Pa imate kuću sada, sami ste pričali o kreditu.

Joj, ljudi moji.. Vi ne znate strašno puno stvari o meni, vjerujte mi. Znate ono što je netko ispisao, dobronamjeran ili nedobronamjeran. Što znači da sam ja zatražila? Prvo, netko je tamo vrlo zločesto rekao, ali ima i zločestih ljudi, no ipak više onih za koje se isplati živjeti… Rekao je „Kad bude gospođa Kesovija odlazila, neka svakako vrati stan koji joj je država Hrvatska poklonila“. Meni poklonio nitko ništa nije, dragi moji. Ono nije poklonjen stan. To je jedan mali stančić i ja sam zadovoljna. To je mali stančić, ali baš mali, mislim da nema ni 30 kvadrata, u Dugavama. Ljudi oko mene su dragi ljudi koji mene vole i ja njih volim. Kad prodam kuću, ja ću sigurno iz tog stana izaći, ali došla sam u jedan užasno zapušten stan kojeg sam ja kompletno uredila.

Željka, izvolite.

Željka Crnogaj ( sadašnja Stankovićeva supruga): Evo, ja bih se nadovezala na ovo pitanje. Rekli ste da u Hrvatskoj nema mjesta za umjetnike i da nisu dovoljno cijenjeni pa da bi zato otišli. Zanima me kako objašnjavate činjenicu što koristite taj stan od Grada Zagreba koji ste zapravo dobili na temelju statusa umjetnice? Rekli ste da niste dovoljno cijenjeni, nije li to malo…?

Status umjetnice? U Hrvatskoj nisam dobila status umjetnice. To je krivo. Ja sam dobila status Viteza umjetnosti.

Ne, kolegica misli da ste dobili stan na temelju statusa umjetnice. Dakle, zato što ste umjetnica, ste dobili stan. Napravili ste nešto za ovu zemlju i zato su Vam dali stan na korištenje.

Nisu svi umjetnici dobivali stanove. Mnogi jesu i neka su.

Pa neka su, ustvari nitko ništa ne govori protiv toga.

Jesam li ja možda dobila kakvu viletinu veliku ili nekakav ogromni stan s 800 soba?

Niste naravno, ali mislim da se nitko ne bi bunio protiv stana na korištenje od 30 kvadrata.

Ne razumijem, što ste htjeli sad reći?

Pa htjela sam reći da ste rekli da umjetnici nisu dovoljno cijenjeni, a dobili ste stan od Grada Zagreba na korištenje, je li tako?

Da, i?

I? Pa smatrate li da se opravdano bunite?

Nemam uopće grižnju savjest zbog toga, stvarno.

Mislim da se neopravdano bunite.

Bez brige, taj će stan ili biti vraćen ili će biti uredno plaćen. Za sad sam još tamo.

Da se razumijemo, nitko ovdje, ni kolegica studentica, nema ništa protiv…

Pa ne bi ni smio imati.

Ne, ne radi se o tome, evo još jednom da razjasnim. Kolegica govori da ipak umjetnici u Hrvatskoj, govoreći kroz Vaš primjer, nisu tako diskriminirani s obzirom na to da ste Vi kao umjetnica, prvenstveno zbog toga što ste umjetnica, a ne Tereza Kesovija, dobili taj stan. Dakle, učinili ste dosta za ovu zemlju i na neki način Vam se pokušalo odužiti. Je li to dovoljno ili ne, o tome se može razgovarati, ali ne može se baš kroz Vaš primjer govoriti da umjetnici nisu cijenjeni. Ili može?

Ah, neka zaključe ljudi koji nas gledaju.

Bolno je to (vidjeti da moje kuće više nema). Tada sam izgovorila „Kunem se, zaklinjem se nad mojim spaljenim domom da više nikada neću otići tamo (u Srbiju). Gledajte, Aco, to je razumljivo u takvom trenutku. Voljela bih da mogu to prekršiti, voljela bih otići dobrim ljudima pjevati. Upitati ih „Prijatelji stari, gdje ste danas, gdje ste bili jučer?“ i pogledati ih u oči… Sigurna sam da bih u očima našla iste one ljubavi koje su imali.

To sam Vas htio pitati, dalje ide stih „Da li ću vas ikad naći?“.

Da. Znate, bilo je ratova u povijesti čovječanstva i nije ovo najstrašniji rat bio. Naravno da vrijeme od 12 godina i nisu neka stoljeća pa da možemo reći „Hajde“. Čini mi se da još je to pomalo svježe, ali… nikad se ne zna.